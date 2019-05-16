باريس تحتفل بمرور 130 عامًا على إنشاء برج إيفل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 12:52 مساء
يستقطب برج إيفل حوالى سبعة ملايين زائر كلّ سنة (أ ف ب)

احتفلت باريس بذكرى مرور 130 عامًا على إنشاء برج إيفل بعرض ضوئي في المعلم الشهير.

وشيّد هذا البرج لمناسبة معرض «إكسبو» الدولي في العاصمة الفرنسية سنة 1889 ويبلغ ارتفاعه 324 مترًا وزنته 7300 طنّ. ويستقطب حوالى سبعة ملايين زائر كلّ سنة، وفق «فرانس برس».

ورغم دعوات كثيرة إلى هدمه في السنوات التي تلت المعرض، بات برج إيفل من أبرز ميزات العاصمة الفرنسية وأكثر المعالم استقطابًا للزوّار في فرنسا.

وقالت السائحة الكندية لوري إنه «لا بدّ من زيارة برج إيفل».

ولفت كريستوف جيرار معاون رئيسة بلدية باريس المعني بشؤون الثقافة إلى أن الحريق الذي اندلع قبل فترة وجيزة في كاتدرائية نوتردام ودمّر جزءًا منها، جعل الناس يعون «أهمية تراثهم ويدركون أنه معرّض لخطر الزوال أو التضرّر».

برج إيفل كان الأعلى في العالم لمدّة 41 سنة قبل تشييد ناطحة السحاب «كرايسلر بيلدنغ» في نيويورك العام 1930.

وبيع جزء من سلالم البرج العام الماضي مقابل 170 ألف يورو تقريبًا.

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