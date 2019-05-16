ميك جاغر ينشر مقطعًا لفيديو يؤدي فيه حركاته الراقصة

ميك جاغر ينشر مقطعًا لفيديو يؤدي فيه حركاته الراقصة (أرشيفية:انترنت)

نشر ميك جاغر المغني الرئيسي بفريق رولينغ ستونز مقطع فيديو يؤدي فيه حركاته الراقصة الشهيرة على تويتر الأربعاء ليظهر للعالم أنه تعافى وعاد إلى لياقته بعد أن أجريت له جراحة بصمام القلب.

وظهر المغني (75 عامًا) في حالة جيدة مرتديًا سروالًا رياضيًا وقميصًا أبيض وهو يرقص مبتهجًا في أستوديو، وفقًا لوكالة رويترز.

وخضع جاغر لجراحة لاستبدال صمام القلب في وقت سابق هذا العام مما اضطر فريق رولينغ ستونز لتأجيل جولة في الولايات المتحدة وكندا ليتمكن من استكمال علاجه، واعتذر جاغر لمعجبيه في أبريل، وتقول مجلة بيلبورد الآن إن الجولة متوقعة في أوائل يوليوالمقبل.