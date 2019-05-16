سرقة سيارة «فيراري» أثناء تجربتها على الطريق في ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 مايو 2019, 10:16 صباحا
سيارة فيراري عثر عليها بعد سرقتها (أ ف ب)

أصدرت الشرطة الألمانية الأربعاء مذكّرة بحث تطال رجلًا انتهز تجربة ميدانية لسيارة «فيراري جي تي أو» النادرة جدًّا لسرقة هذه المركبة التي يبلغ سعرها أكثر من مليوني يورو.

وقصد الرجل ظهر الثلاثاء تاجرًا للسيارات القديمة في مدينة نويس أويديشايم في محيط دوسلدورف وادّعى أنه مهتمّ بشراء «فيراري 288 جي تي أو» حمراء اللون لم يصنع سوى 300 نموذج منها في الثمانينات، بحسب ما جاء في بيان الشرطة المحلية، ووفقًا لوكالة فرانس برس.

وتمكّن الرجل الذي نشرت الشرطة صورة له من إقناع التاجر بجعله يجرّب السيارة على الطريق تمهيدًا لاحتمال شرائها، واختفى أثره في السيارة التي يقدّر سعرها بحوالى 2,2 مليون يورو.

وكان المالك السابق لهذه السيارة سائق سباقات الفورمولا واحد الإيرلندي الشمالي إيدي إيرفاين، بحسب ما أفادت صحيفة «بيلد».

ورصد شهود المركبة في مدينة قريبة من دوسلدورف لكن سارقها لا يزال طليقًا.

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