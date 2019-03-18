كلية التقنية الإلكترونية ببني وليد تحيي اليوم العالمي لـ«الأردوينو»

كلية التقنية الإلكترونية في مدينة بني وليد تحيي اليوم العالمي لـ«الأردوينو» (الإنترنت)

أحيت كلية التقنية الإلكترونية، بني وليد، اليوم العالمي لـ«الأردوينو»، الأحد، وسط حضور عدد كبير من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وألقى أعضاء هيئة التدريس بالكلية محاضرة علمية للتعريف بشريحة «الأردوينو»، وتطبيقاتها العملية، إضافة لاستعراض طلبة البكالوريوس مجموعة من مشاريع التخرج.

يذكر أن «الأردوينو»، عبارة عن لوحة تطوير إلكترونية، سهلة الاستعمال والتعلم، يمكن استخدامها من قبل المحترفين والمبتدئين على حد سواء في المشاريع الإلكترونية التفاعلية والمشاريع، التي تستهدف بناء حساسات بيئية مثل درجة الحرارة والرياح والضغط.