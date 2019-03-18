النيجر تضبط كمية قياسية من جيف الحيوانات البرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 12:15 مساء
ضبط كمية قياسية من جيف الحيوانات بحوزة ثلاثة صيادين غير قانونيين في النيجر (أ ف ب)

أوقفت سلطات النيجر 3 صيادين نيجيريين ينشطون في متنزه دبليو، على الحدود النيجرية مع بوركينا فاسو وبنين، بعدما ضبطت بحوزتهم كمية قياسية من جيف الحيوانات البرية.

وأوضح بيان لهيئة الموارد المائية والغابات، في النيجر، أن الشحنة التي ضبطت في شاحنتين اعتُرضتا في منطقة دوسو (جنوب غرب) تتألف خصوصًا من أربعة رؤوس لجواميس ورأس ظبي أسمر وأنياب فيلة وجلود أفاع عملاقة وجيف قردة، وحيوانات مختلفة أخرى، وفق «فرانس برس»، الاثنين.

ولفت البيان إلى ضبط عشر بنادق صيد وست دراجات هوائية وسواطير ومواد كيميائية في حوزة الصيادين الثلاثة الذين أودعوا السجن. وقال موسى عثمان حاكم دوسو «هذه عملية ضبط غير مسبوقة وإنجاز لعناصرنا».

ويمتد متنزه دبليو على مساحة 10 آلاف كيلومتر مربع، ويخضع لإدارة مشتركة من بنين والنيجر وبوركينا فاسو وهو مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي منذ 1996. كما يُعرف المتنزه بغناه الكبير بالحياة البرية ويشكّل موقعا مهما للطيور المهاجرة.

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