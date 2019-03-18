بيع حمام زاجل بسعر يفوق 1,25 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 10:24 صباحا
الطير المسمى أرماندو أصبح أغلى الطيور من هذه الفصيلة في العالم (أ ف ب)

بيع طير حمام زاجل مدرب في بلجيكا الأحد، بسعر يفوق 1,25 مليون يورو خلال مزاد عبر الإنترنت، ليصبح تاليا أغلى الطيور من هذه الفصيلة في العالم.

وأعلن موقع «بيدجن بارادايس» (بيبا) المتخصص نبأ تحقيق هذا الرقم القياسي العالمي من جانب الطير المسمى أرماندو، وهو ذكر من فصيلة الحمام الزاجل يملكه مربي الحمام المعروف في بلجيكا جويل فيرسخوت وفاز بمسابقات كثيرة أجريت في السنوات الماضية لهذه الطيور، وفق «فرانس برس».

وأشار الموقع إلى أن «أحدًا لم يكن يتوقع تخطي عتبة المليون يورو. وبلغت القيمة النهاية (لصفقة البيع) مليونا و252 ألف يورو»، من دون تحديد اسم المشتري.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية أن المشتري هو صيني «سيستخدم حتما الطير لغايات التكاثر للحصول على أبطال جدد».

ويعود اهتمام الصينيين بالحمام الزاجل إلى سنوات عدة، ما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمة هذه الطيور «البطلة» التي يقاس مستوى أدائها بمدى قدرتها على العودة بأسرع وقت إلى حظيرتها غريزيا بعد اجتياز مئات الكيلومترات أحيانا.

تقليد مسابقات الحمام الزاجل المتجذر في بلجيكا وأيضًا في هولندا وشمال فرنسا، كان يسير نحو الأفول إلى أن أعاد الاهتمام الآسيوي الحياة لهذا النشاط في بعض المناطق.

وبحسب موقع «بيبا»، كان الرقم القياسي السابق لأغلى حمام زاجل في تاريخ المزادات مسجلا باسم «نيو بليكسم» والذي بيع في مقابل 376 ألف يورو في نوفمبر الماضي من جانب مالكه البلجيكي غابي فاندربيلي.

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