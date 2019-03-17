«إرث الجبال» تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 17 مارس 2019, 04:27 مساء
منظمة إرث الجبال للتراث تحتفل باليوم الوطني للزي الليبي (الإنترنت)

أُقيمت بمنطقة المردوم بمدينة بني وليد، مساء السبت، احتفالية لمناسبة اليوم الوطني للزي الليبي، تحت رعاية وإشراف منظمة إرث الجبال للتراث والفنون.

وأوضح رئيس المنظمة خالد جلة لـ«بوابة الوسط»، الأحد، أن الاحتفالية تضمنت عروضًا فنية تراثية بالزي الليبي، إضافة إلى فقرات غنائية وترفيهية.

وأضاف جلة أن هذه الاحتفالية «تهدف إلى الحفاظ على الموروث الثقافي الليبي، وإحياء الزي الليبي الأصيل تحت شعار (إرث أبائنا وأجدادنا فخر وعراقة)».

حضر الاحتفالية، التي أُقيمت بمدرسة الأمل، حشد كبير من الأطفال وأهالي المدينة ومؤسسات المجتمع المدني ببني وليد.

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