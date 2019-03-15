فضيحة الرشاوى تكشف تعقيدات نظام دخول الجامعات الأميركية

حرم جامعة «ستانفورد» في كاليفورنيا (أ ف ب)

سلطت فضيحة الرشاوى الجامعية التي تهز الولايات المتحدة، الضوء على المسار المعتمد لدخول الجامعات الكبرى في البلاد القائم على التنافسية الشديدة، مع استعداد الأهل لدفع أموال طائلة ما يعمّق البون الاجتماعي.

ووجهت اتهامات قضائية إلى حوالى خمسين شخصًا الثلاثاء، بينهم ممثلتان شهيرتان في قضية دفع أموال لوسطاء مقابل تزوير بيانات وعلامات لإدخال أبنائهم إلى مؤسسات تعليمية عريقة، وفق «فرانس برس».

وتوضح سيلفي بيغار وهي امرأة من نيويورك نجحت ابنتها أخيرًا في امتحان الدخول إلى جامعة مهمة في ولاية ماساتشوستس «في الولايات المتحدة، يشكل الدخول إلى الجامعة هوسا لدى العائلات».

وتقول «لدينا انطباع بأن هذه الأمور ترتسم منذ مرحلة الحضانة تقريبا» كما أن دخول جامعة شهيرة «يفتح أبواب النجاح المهني وتقريبا السعادة».

وهذه السعادة نادرة في بلد غالبية مدارسه خاصة وعالية الكلفة، فمثلا لم ينجح سوى 4,6 % من المرشحين لدخول جامعة «هارفرد» في امتحان الدخول للسنة الجامعية الأولى في 2018-2019، فيما بلغت النسبة 4,3 % في «ستانفورد» و5,5 % في «كولومبيا»، وهي من المؤسسات التعليمية الأكثر استقطابا للطلاب في الولايات المتحدة.

ومع انتشار الإنترنت، سجل عدد الملفات ازديادًا كبيرًا.

ويقول حفيظ لخاني مؤسس معهد خاص متخصص في التحضير للدراسات العليا «منذ هذا التغيير، حصل تقدم نحو مستوى من التأهيل العلمي آخذ في الارتفاع لدى المرشحين».

وتشير أنجيلا بيريز وهي طالبة في جامعة «جورجتاون» العريقة «هذا المسار يثير ضغطا نفسيا هائلا»، خصوصا لدى أبناء الأشخاص غير المقتدرين ماليا بدرجة كبيرة.

وأرسلت أنجيلا وهي ابنة مهاجرين فيليبينيين، ملف ترشيحها لدخول ما لا يقل عن 18 جامعة. وتقول «كنت أشعر بضغط وتوتر هائلين للانضمام إلى كلية جيدة والحصول على منحة لائقة».

ويبدأ المسار لدى الأهالي اعتبارًا من السنة الأولى للتعليم الثانوي بمساعدة مستشارين في التوجيه العلمي والمهني وأيضا بدعم خارجي في أحيان كثيرة.

ومن التحضير للامتحانات الدراسية إلى المقابلات مرورًا برسائل التحفيز لدعم ملفات الترشيح، «ثمة اختصاصيون تربويون في كل مرحلة من هذا المسار يساعدون العائلات المقتدرة»، وفق سيلفي بيغار.

وبحسب جمعية المستشارين التربويين المستقلين، يبلغ معدل بدل أتعاب المستشار التربوي 200 دولار للساعة الواحدة، لكن ثمة أيضًا تكاليف إضافية تراوح في أحيان كثيرة بين 850 دولارا و10 آلاف.

امتياز بلا استحقاق

ويوضح حفيظ لخاني «العائلات المهتمة بخدماتنا ترى فرصة للارتقاء إلى مواقع أعلى مما كانت تستطيع بلوغه بأنفسها». وتتقاضى شركته في المعدل 40 ألف دولار عن كل طالب.

ويقول هذا المستثمر الذي أطلق منحة تتيح لأحد الطلاب الإفادة من خدمات شركته مجانا «أدرك أن ثمة فروقا ولا يمكن للجميع الحصول على الدعم الأفضل أو حتى الاستحصال على أي دعم كان».

وهزت قضية الرشاوى البلاد، لكن بدل التنديد بالغش فضّل كثيرون التذكير بأن النظام الأميركي يفتقر بشدة إلى المساواة بين المواطنين من مختلف الطبقات حتى في أطر قانونية.

وكتبت الصحفية راينسفورد ستوفر في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، «أدركت في الجامعة أن الحق في القبول مطروح دائما للبيع».

وأشارت إلى أن «فضيحة الرشاوى ليست أسوأ من الصناعة القانونية التي تساعد شبابا ميسورين كثيرين على دخول جامعات أحلامهم».

وبالإضافة إلى الدعم الدراسي والاستشارات، ذكّر آخرون بتقليد تقديم عائلات ميسورة هبات لجامعات، وهو ما يثير أحيانا علامات استفهام.

وفي كتاب أثار صدمة لدى صدوره في العام 2007 بعنوان «ذي برايس أوف أدميشن»، روى الصحفي دانيال غولدن كيف قُبل جاريد كوشنر الذي أصبح بعدها مستشارًا في البيت الأبيض وصهر دونالد ترامب، في جامعة «هارفرد» رغم أن ملفه لم يكن جيدًا بما يكفي.

فقبل بضعة أشهر، قدم والده الوكيل العقاري تشارلز كوشنر هبة للجامعة العريقة قدرها 2,5 مليون دولار.

وتذكر أنجيلا بيريز من جامعة «جورجتاون» بامتياز آخر يستفيد منه أبناء العائلات الميسورة. وتوضح «مجرد معرفة شخص ما في الهيئات الإدارية أو أن يكون الشخص من أبناء واهبين للجامعة يعطي امتيازًا غير مستحق».