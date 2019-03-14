الرئيس التنفيذي لفولكس فاغن يعتذر عن عبارته النازية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مارس 2019, 01:53 مساء
الرئيس التنفيذي لشركة فولسكفاغن هيربيرت ديس (أ ف ب)

اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة «فولكس فاغن»، هيربيرت ديس، الأربعاء، لأنه استخدم كلمات استلهمها من شعار للنازية خلال اجتماع للشركة.

وقال ديس لمجلة «فيرتشافتز فوشه» الاقتصادية إنه لم يكن يهدف إلى التسبب في أي إساءة عندما قال «إيبيت ماخت فراي» خلال اجتماع لإدارة الشركة الثلاثاء، وفق «فرانس برس».

وأراد ديس الإشارة إلى انخفاض ربحية المجموعة، لكنه استخدم العبارة مرات عدة وفق وسائل إعلام ألمانية وهي شبيهة بعبارة «أربايت ماخت فراي» (العمل يحرركم) التي كانت موضوعة عند مدخل معسكر «آوشفيتز». فكلمة «إيبيت» تعني الأرباح قبل الفوائد والضرائب وكان ديس يريد من خلالها الإضاءة على وضع الشركة المهزوز.

وقال «لم يكن في نيتي أن أضع بياني في سياق خاطئ.. لم أكن أعتقد في ذلك الوقت أنه سيكون كذلك». وأضاف «كان في الواقع اختيارًا غير موفق للكلمات، وأنا أعتذر إذا أسأت لأي أحد عن غير قصد».

وأشار إلى أنه على دراية كاملة «بالمسؤولية التاريخية لفولكس فاغن المرتبطة بالرايخ الثالث».

ففي العام 1938، وضع أدولف هتلر حجر الأساس لأول مصنع لفولكس فاغن في فولفسبورغ في شمال ألمانيا وكلّفه مهمة صنع سيارة بأسعار معقولة يستطيع أن يشتريها كل الألمان.

وخلال الحرب العالمية الثانية، لجأت الشركة الألمانية إلى إجبار أسرى الحرب والمحتجزين في معسكرات الاعتقال على العمل القسري.

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