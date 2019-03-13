فيينا أفضل مدينة للعيش بالعالم.. وطرابلس بالمرتبة 218

فيينا أفضل مدينة للعيش بالعالم (أرشيفية:انترنت)

للسنة العاشرة على التوالي، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا مؤشر ميرسر لأكثر المدن الملائمة للعيش فيها، فيما حلت العاصمة الليبية طرابلس في المرتبة 218.

وواصلت دبي احتفاظها بمكانتها كأفضل مدينة يمكن للمرء العيش فيها بالشرق الأوسط، تليها أبوظبي بينما حلت صنعاء وبغداد في ذيل القائمة، وعلى مستوى العالم جاء ترتيب دبي 74 وأبوظبي 78، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفيينا المعروفة للسائحين بماضيها الإمبراطوري وقصورها المذهبة وموسيقاها الكلاسيكية، يسكنها 1.9 مليون نسمة وتحمل لقب «فيينا الحمراء» لأنها خضعت لحكم اليسار السياسي لفترة طويلة، كما تشتهر أيضًا بتقديم الخدمات العامة بأسعار زهيدة وتوفير المساكن الاجتماعية.

وتقتسم المدينة بعض الخصائص مع مدينة زوريخ السويسرية التي حلت في المركز الثاني مثل المساحة المتوسطة والأمان وانتشار المساحات الخضراء، لكن زوريخ تختلف عنها في أنها أغلى وتعد مركزًا ماليًا مهمًا، واقتسمت مدن أوكلاند وميونيخ وفانكوفر المركز الثالث.

ولم تتغير المراكز الخمسة الأولى في قائمة مؤسسة ميرسر لجودة مستوى المعيشة في عام 2019 والتي نشرت يوم الأربعاء، عن العام الماضي لكن فانكوفر صعدت من المركز الخامس إلى الثالث.

وقفزت الرياض مركزًا واحًدا في قائمة ميرسر هذا العام لتحتل المرتبة 164 وذلك بعد افتتاح مؤسسات ترفيهية جديدة في إطار رؤية المملكة 2030، كما أدى تراجع الجريمة والحوادث الإرهابية إلى تحسن مركز إسطنبول لتأتي في المرتبة 130 متقدمة أربعة مراكز عن العام الماضي.

كما ظلت أسوأ عشر مدن في القائمة التي تضم 231 مدينة دون تغيير، إذ حلت بغداد في المركز الأخير تسبقها بانجي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى فالعاصمة اليمنية صنعاء.

وقدمت ميرسر هذا العام قائمة منفصلة عن السلامة الشخصية والتي تركز على استقرار المدن ومستويات الجريمة وتطبيق القانون والقيود على الحرية الشخصية والعلاقات مع البلدان الأخرى وحرية الصحافة.

وسيطرت مدن أوروبا الغربية على التصنيف العالمي في هذه القائمة مع اختيار لوكسمبورج كأكثر المدن أمانًا في العالم تليها هلسنكي ومدن بازل وبرن وزيورخ السويسرية في المرتبة الثانية.

كما احتلت دبي تليها أبوظبي أفضل مركزين في قائمة المدن الأكثر أمنًا في الشرق الأوسط، بينما جاء ترتيبهما معًا 73 على مستوى العالم، وجاءت دمشق في المرتبة الأخيرة من حيث الأمان.

العاصمة الليبية طرابلس في المرتبة 218