قطعت يدها لتستفيد من عقود التأمين

وسط ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، 26 فبراير 2018 (أ ف ب)

أوقفت شابة في الحادية والعشرين من العمر في سلوفينيا بعدما عمدت إلى قطع يدها لتستفيد من علاوات تأمين بقيمة مئات الآلاف من اليورو، بحسب ما أعلنت الشرطة الإثنين.

وقال فالتر زرينسكي الناطق باسم شرطة ليوبليانا «عمدت مع شريك إلى بتر يدها عند مستوى المعصم بواسطة منشار زاعمة أنها تعرضت لحادث»، وفق «فرانس برس».

ووقعت الأحداث التي كشف عنها الإثنين في مطلع العام في إحدى ضواحي العاصمة، بحسب الشرطة.

ونجح الأطباء في مستشفى ليوبليانا الجامعي في ترميم يد الشابة.

وشكّ المحققون في أمرها بعدما اكتشفوا أنها أبرمت خمسة عقود تأمين وحاولت الاستفادة منها بعيد الحادثة. وهي كانت تأمل الحصول على ما مجموعه 380 ألف يورو، فضلاً عن 3 آلاف يورو كلّ شهر بسبب إعاقتها.

وأودعت الشابة السجن مع شريكها وقريب لها. ومن المرتقب أن يمثلوا أمام القضاء قريبًا، وقد تفرض عليهم عقوبة السجن لثماني سنوات.