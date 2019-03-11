رياح عاتية تعرقل حركة القطارات في بلجيكا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 مارس 2019, 12:44 مساء
أدت الرياح العاتية في بلجيكا الأحد إلى مصرع شخص (أ ف ب)

أدت الرياح العاتية في بلجيكا، الأحد، إلى مصرع شخص في فلاندرز؛ إثر سقوط شجرة، فضلاً عن عرقلة حركة القطارات في البلد.

وأفادت وسائل الإعلام البلجيكية، عن بلاغات متعددة تلقتها خدمات الإسعاف بشأن سقوط أشجار أو انهيار أسطح، وفق «فرانس برس».

وبحسب وكالة «بلغا»، أدى سقوط شجرة في منطقة مول في فلاندرز (الشمال) إلى مقتل رجل.

وتسببت الأحوال الجوية بشلِّ حركة سير القطارات في أنتويرب (أنفير) في شمال البلد وفي شرق فلاندرز وغربها، وفق ما كشفت الشركة المشغِّلة للقطارات في بلجيكا (إس إن سي بي) على موقعها الإلكتروني.

وعُـرقلت حركة القطارات في أنحاء أخرى من البلد، بحسب ما أفادت الشركة.

وشهدت شبكة القطارات الكهربائية اضطرابات في بروكسل.

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