كوبا تستقطب الأمراء والأثرياء بفنادق ومتاجر فخمة

سائحة أمام المسبح على سطح فندق «غران مانسانا» في هافانا، 11 فبراير 2019 (أ ف ب)

تسعى كوبا راهنا إلى التركيز على السياحة الفاخرة مع افتتاح متاجر لماركات عالمية مثل «فرساتشي» و«أرماني»، وأسعار تزيد أحيانا مئات المرات عن متوسط الأجور في هذا البلد الشيوعي.

وتباع في أحد متاجر هافانا آلة تصوير بسعر يزيد عن 25 ألف دولار أي 850 مرة متوسط الأجور في كوبا، وفق «فرانس برس».

وعلق الموسيقي الكوبي أرييل دياز على ذلك ساخرًا «اختاروا بين شراء آلة تصوير وشقة» عارضا صورة للكاميرا مع بطاقة سعرها ما أثار انتقادات كثيرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويقع المحل في مركز تجاري بالطابق السفلي من فندق «غران مانسانا» من خمسة نجوم التابع لسلسة «كمبينسكي» الذي افتتح في يونيو 2017 في مبنى تاريخي رائع كان في مطلع القرن العشرين أول مركز تجاري في الجزيرة.

وتبدو ماركات مثل «فرساتشي» و«لاكوست» و«أرماني» و«مونبلان» غريبة في بلد شيوعي منذ العام 1959 وحيث يتقاضى الكوبيون 30 دولارًا في الشهر بشكل وسطي.

«غران منسانا» هو أول فندق فخم في هافانا «يحوي حمام سبا يمتد على ألف متر مربع» وحيث «كل الغرف مساحتها 40 مترًا مربعًا كحد أدنى»، بحسب ما يقول المدير العام كزافييه دستريباتس.

أما الأسعار فتراوح بين 370 دولارا لغرفة منفردة خارج الموسم السياحي إلى خمسة آلاف دولار للجناح الرئاسي.

ويوضح المدير وهو واقف أمام مسبح الفندق «لفترة طويلة كان ثمة زبائن لا يأتون إلى هافانا أو كوبا لغياب معيار الخمس نجوم مثل باريس ولندن».

أمراء وطائرات خاصة

وتطل الشرفة الكبيرة على الحي التاريخي القديم في هافانا حيث يعيش الكثير من الكوبيين في أبنية متداعية.

وتقول سيليا لييجوا (26 عامًا) التي أتت من باريس وهي ترتدي رداء بألوان العلم الكوبي «لا أشعر هنا أنني في كوبا بل أكثر في الولايات المتحدة في ميامي أو بورتوريكو».

سكوي لو مقدمة برامج صينية في الثامنة والعشرين وصلت للتو إلى هافانا تقف مدهوشة أمام مغيب الشمس والمنظر الرائع «الذي يدفع إلى الإدمان».

وتقول «أعيش في دبي حيث مستوى الفنادق الفخمة مرتفع جدًا لكن أظن أنني سأعجب كثيرًا بهذا الفندق» فيما صديقتها تلتقط مشاهد للشرفة بواسطة طائرة صغيرة مسيرة.

ويقول ديستريباتس إن الفندق يجذب «زبائن يملكون طائرات خاصة وأمراء وشخصيات بارزة» وسياحا أميركيين (20 %)، فضلاً عن آخرين من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتنوي سلسلة كمبينسي افتتاح فندقين أو ثلاثة أخرى في كوبا.

وتدير سلسلة «أيبيروستار» فنادق عدة من بينها «غراند باكارد» من خمس نجوم الذي افتتح في سبتمبر بهافانا.