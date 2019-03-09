لاعبة المضرب الأولى عالميًا تتحول إلى «باربي»

ناومي أوساكا، 7 مارس 2019 عل هامش دورة إنديان ويلز في كاليفورنيا (أ ف ب)

طرحت مجموعة «مارفل» دمية باربي على شكل لاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا، وهو الأمر الذي وصفته المصنفة الأولى عالميا بأنه «أمر لا يصدق».

وأوضحت أوساكا، التي فازت ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة وبطولة أستراليا المفتوحة أخيرًا، «هو أمر مؤثر فعندما كنت طفلة كنت ألعب كثيرًا مع دمى باربي»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وقالت اللاعبة المولودة لأم يابانية وأب هاييتي إنها فخورة «بتمثيل أشخاص يعتبرون أنهم غير ممثلين. هذا هدف مهم لي فعلًا».

وتندرج دميتها في إطار مجموعة «شيروز» (بطلات)، التي تشمل دمى عائدة لبطلة الجمباز لوري هرنانديس وبطلة مبارزة الشيش ابتهاج محمد على سبيل المثال.

وقررت أوساكا (21 عامًا) تحويل ريع شراكتها مع مجموعة الألعاب العملاقة «مارفل» إلى مدرسة ابتدائية أسسها والدها في هايتي.