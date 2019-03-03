لوحة لبرنامج كمبيوتر تنضم لأعمال فنانين كبار بمزاد لـ«سوذبي»

لوحة لبرنامج كمبيوتر تنضم لأعمال فنانين كبار بمزاد لـ«سوذبي» (أرشيفية:انترنت)

عُرضت في لندن، الجمعة، لوحة صممها برنامج كمبيوتر ولفتت الأنظار وسط أعمال فنانين كبار قبل مزاد فني كبير يقام هذا الأسبوع في لندن.

ومن المرجح أن تحقق لوحات فنانين كبار، منهم لوسيان فرويد وآندي وارهول وجان ميشيل باسكيا وروي ليختنشتاين، أسعارًا عالية، لكن لوحة «ميموريز أوف باسرباي آي» التي ابتكرها برنامج صممه المبرمج الألماني ماريو كلينغمان ستثير كثيرًا من الاهتمام، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقالت دار سوذبي للمزادات: «أول عمل متكامل ومتغير للذكاء الصناعي يظهر في الأسواق، يقدم عرضًا فنيًّا لا ينتهي».

وتتألف لوحة الذكاء الصناعي من شاشتين موصلتين سلكيًّا بكمبيوتر موضوع في صندوق خشبي عتيق التصميم، وتعرض إحدى الشاشتين وجهًا يبدو أنه لرجل، والأخرى تعرض وجهًا لامرأة على ما يبدو، لكن الوجهين يتغيران باستمرار وبسلاسة.

وقال كلينغمان المتخصص في استخدام شفرات الكمبيوتر لإبداع أعمال فنية: «اللوحة عبارة عن آلة ابتكرتها، وستظل تتغير وتنتج وجوهًا لأشخاص غير موجودين إلى الأبد».

وتتراوح تقديرات سعر اللوحة بين 30 ألفًا و40 ألف جنيه استرليني، وهو مبلغ زهيد مقارنة بالأسعار المتوقعة للأعمال الفنية التقليدية في مزادات دار سوذبي للفن المعاصر.

ومن المتوقع أن تباع لوحة «رأس صبي» أو‭ ‬«هيد أوف إيه بوي» للفنان لوسيان فرويد بما يصل إلى 6.5 مليون جنيه استرليني وفقًا لتقديرات ما قبل البيع.

كما من المتوقع أن تباع لوحة لجسد عارٍ بريشة الفنانة البريطانية جيني سافيل وبطول ثلاثة أمتار بما يتراوح بين خمسة ملايين وسبعة ملايين جنيه استرليني وهو ما وصفته سوذبي بأنه «أعلى تقدير قبل البيع لأحد الأعمال الفنية لرسامة على قيد الحياة».

وستباع الأعمال الفنية في المزاد الذي يقام يومي الخامس والسادس من مارس الجاري.