سجن أسترالي بعد إدانته ببيع المخدرات في إندونيسيا

الأسترالي جونسون المتهم ببيع الكوكايين في إندونيسيا (أ ف ب)

حُكم الأربعاء على رجل أسترالي متّهم ببيع الكوكايين في جزيرة بالي الإندونيسية بالسجن أكثر من خمس سنوات.

وأصدرت محكمة في الجزيرة الإندونيسية الحكم على برندون لوك جونسون الذي ألقي القبض عليه العام الماضي بعد العثور على 12 غرامًا تقريبًا من الكوكايين مخبأة في منزله المستأجر، وفق «فرانس برس».

وحكمت محكمة بالي على كل من جونسون وصديقته ريمي بوروانتي بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر.

وغالبًا ما يوقف أجانب بسبب المخدرات في بالي التي تجذب الملايين من السياح سنويًا إلى شواطئها الخلابة.

وفي إندونيسيا بعض من أشد القوانين المتعلّقة بمكافحة المخدرات في العالم ويواجه التجار حكم الإعدام فيها.

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقي القبض على رجل من تنزانيا في بالي لتهريبه أكثر من كيلوغرام من مادة الميثامفيتامين المخدرة في أكياس من البلاستيك في بطنه، وفقًا للشرطة.

وفي جزيرة لومبوك المجاورة لبالي، يواجه الفرنسي فيليكس دورفين احتمال الحكم عليه بالإعدام بعد إلقاء القبض عليه في سبتمبر في المطار حاملاً حقيبة فيها أربعة كيلوغرامات من المخدرات من ضمنها الكوكايين والإكستاسي والأمفيتامين.

وأعدم العديد من الأجانب والإندونيسيين رميا بالرصاص في السنوات الأخيرة في قضايا مرتبطة بالمخدرات.