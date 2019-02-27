ماكرون والسترات الصفراء في كرنفال كولونيا

من فعاليات كرنفال كولونيا في ألمانيا، 26 فبراير 2019 (أ ف ب)

على جري العادة، يتناول كرنفال كولونيا الرئيسي في ألمانيا القضايا السياسية وهو لم يتوان هذه السنة عن عرض تمثال للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعمد محتجو السترات الصفراء على اقتلاعه.

فعلى إحدى عربات العرض العملاقة التي قدمت الثلاثاء قبل يومين على انطلاق الكرنفال، يترنح تمثال للرئيس الفرنسي يبلغ ارتفاعه أمتارًا عدة إلى الوراء بدفع من سترات صفراء. ويرد في رسم جداري أيضًا جموع من هؤلاء المحتجين مع مقصلة، وفق «فرانس برس».

أما المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل فهي سترد على شكل لوحة لفنان الشارع الشهير بانكسي تتمزق ذاتيًا. وتخلت ميركل في الأشهر الأخيرة عن زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، مؤكدة أنها لن تترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايتها الحالية في العام 2021 كحد أقصى.

وتضمنت عربة أخرى تمثالًا لدونالد ترامب يلعب الغولف مع كرات كتب عليها «حلف شمال الأطلسي» و«إيران» و«اتفاق المناخ».