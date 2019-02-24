كحول مغشوشة تودي بحياة 69 هنديًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 04:35 مساء
وفاة 69 شخصا جراء كحول مغشوشة وإدخال 200 إلى المستشفى في الهند (أ ف ب)

أعلن مسؤولون، السبت، وفاة 69 هنديا بينما أدخل 200 شخص على الأقل إلى المستشفى في شمال شرق البلاد، جراء تناولهم كحولا مغشوشة.

وقال ديرين هازاريكا المسؤول في إقليم غولاغات في ولاية آسام «سجلنا وفاة 50 شخصا في غولاغات منذ مساء الخميس»، حسب «فرانس برس».

وأوضح مسؤول آخر في إقليم جورهات المجاور أن 19 شخصًا توفوا بعد استهلاكهم «كحولا مغشوشة».

وأتت هذه الوفيات بعد أقل من أسبوعين على وفاة نحو مئة شخص بسبب كحول مغشوشة في ولايتي اوتار برادش واوتاراخند في شمال البلاد. ويعمل الضحايا وبينهم الكثير من النساء في مزارع شاي في المنطقة.

وأوضح الطبيب راتول بوردولوي المدير المساعد لدائرة الصحة في غولاغات لوكالة فرانس برس «وصل الأشخاص إلى المستشفى وهم يعانون من تقيؤ شديد وألم حاد في الصدر وصعوبة في التنفس». وأمر رئيس وزراء ولاية آسام سونوالساراباناندا بفتح تحقيق.

وقالت شرطة الولاية إنها أوقفت رجلا يبيع هذه الكحول فيما علقت السلطات مسؤولين في قسم الجمارك لتقصيرهما في اتخاذ الاجراءات الاحترازية المناسبة بشأن بيع الكحول.

وأفاد وزير الصحة في الولاية هيمانتا، بيسوا سارما، وكالة «فرانس برس» أن المرضى يعالجون في مستشفيات مختلفة من الولاية.

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