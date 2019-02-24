روبرت ريدفورد يعود لشغفه الأول الرسم

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 فبراير 2019, 02:42 مساء
الممثل الأميركي روبرت ريدفورد في مكتبة السينما الفرنسية في باريس (أ ف ب)

أبدى الممثل الأميركي روبرت ريدفورد السبت في باريس رغبته في تكريس وقت أقل للسينما لمصلحة شغفه الأول وهو الرسم.

وقال الممثل خلال تلبيته دعوة مكتبة السينما الفرنسية لإلقاء محاضرة «ربما حان الوقت لأعود إلى نقطة البداية في حياتي قبل انتقالي إلى التمثيل، عندما كنت أريد أن أصبح فنانًا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح الممثل البالغ 82 عامًا على مرأى من زوجته وحشد من محبي السينما والمعجبين والعاملين في القطاع «عندما كنت في الثامنة عشرة من العمر، لم يكن في بالي سوى أن أكون فنانًا ورسامًا، لذا أتيت لفرنسا لأدرس الفن وأرسم، تخليت بطبيعة الحال عن هذه الفكرة لأصبح ممثلًا، وكان ذلك جيدًا، لكني قمت بذلك لفترة طويلة بما فيه الكفاية»، وأضاف «ربما حان الوقت لكي أبتعد وأعود إلى نقطة البداية، أي أن أكون فنانًا».

وجسّد ريدفورد في آخر أفلامه الصادر في الولايات المتحدة نهاية العام الماضي بعنوان «ذي أولد مان اند ذي غن» دور لص جريء، وأكد نهاية الشهر الماضي رغبته في تقليص حضوره في تنظيم مهرجان «ساندانس» السينمائي الذي أطلقه.

وعرضت مكتبة السينما في باريس قبل المحاضرة فيلم «أول ذي بريزيدنتس من» الذي أنتجه ريدفورد وأدى دور البطولة فيه العام 1976، وحضر روبرت ريدفورد إلى باريس الجمعة، لتسلم جائزة سيزار شرفية عن مجمل مسيرته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حكاية صمود» وثائقي ليبي يشارك في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
ليبيا
كاركاتير حليم - أموال ليبيا في بلجيكا
كاريكاتير
جهاز المنتخب الليبي يكشف فائدة الخسارة الودية وجاهزية نشنوش لجنوب أفريقيا
رياضة محلية
صرخة المتزوجات من أجانب: أين حقوق أبنائنا؟
ليبيا
وسط تخويف من السيناريو الليبي.. تظاهرات شعبية ضد ترشح بوتفليقة
عربى
المنتخب الوطني يخوض مرانًا على شواطئ تونس
رياضة محلية
شقيقتان سعوديتان تختبئان في هونغ كونغ لأشهر بعد الهرب من أسرتهما
عربى
أبغض الحلال يهدد التماسك الأسري في ليبيا
ليبيا
«جريدة الوسط»: أول إقرار رسمي بالتصرف في الأموال الليبية المجمدة
ليبيا
ماذا وراء وقف صرف منحة أرباب الأسر؟
ليبيا
منظومة الرقم الوطني تؤخر منحة أرباب الأسر
ليبيا
وزارة الدفاع الأميركية تعلن عن تحليق استطلاعي فوق روسيا
دولى
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة سحرية لإزالة الخدوش من أثاثك الجلدي