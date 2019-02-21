شركة طيران تنفي التلصص على ركابها

شركة طيران سنغافورة تنفي التلصص على ركابها عبر كاميرات (أ ف ب)

أعلنت شركة طيران سنغافورة «سنغابور إيرلاينز» الخميس تعطيل أجهزة تصوير مرفقة بنظام الترفيه على طائراتها الحديثة بعد الانتقادات عبر الإنترنت من ركاب تخوفوا من مراقبتهم عبر هذه الأجهزة.

وكتب مسافرون كثر رسائل عبر «تويتر» ووسائل أخرى للتواصل الاجتماعي تعبيرًا عن مخاوفهم بشأن هذه الكاميرات الموضوعة في أسفل الشاشات في الأسطول الجديد من الطائرات العائدة للشركة، وفق «فرانس برس».

وكتب الراكب فيتالي كاملوك عبر «تويتر»، «لقد لاحظت لتوي هذه الإشارة الضوئية الجميلة موجهة صوبي على المقعد في رحلة شركة طيران سنغافورة. هل من خبير يستطيع أن يؤكد لي ما إذا كانت تلك كاميرا؟».

ونشر مع هذه التغريدة صورًا تظهر هذه الكاميرا المرفقة بنظام الترفيه على مقاعد الطائرة.

وأكدت شركة الطيران أن بعضًا من أحدث أنظمة الترفيه على رحلاتها يشمل أجهزة تصوير، لكنها طمأنت الركاب بأنها عُطلت.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن «الكاميرات صنعت بهدف استخدامها في خدمات مستقبلية. هذه الأجهزة عطلت نهائيًا على طائراتنا ولا يمكن تشغيلها خلال الرحلات».

وأضافت «لا خطط لدينا لتشغيل أو تطوير أي خدمات تستخدم فيها كاميرات».