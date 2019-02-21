قصة شعر ترامب وكيم تجتاح فيتنام قبل لقائهما

الفيتنامي نغويين هو ثيين اختار تسريحة شعر على نسق قصة كيم جونغ أون (أ ف ب)

قبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، يستعد الفيتناميون للحدث المنتظر عبر أنشطة مختلفة كإنجاز رسام بورتريهات للرجلين وإتاحة حلاق محلي لزبائنه الحصول على تسريحة شعرهما.

ويوضح الحلاق لي توان دوونغ في صالونه الذي استقطب أعدادًا كبيرة من الصحفيين الأربعاء، لوكالة «فرانس برس»، «في الأيام الثلاثة الماضية، قمت بمئتي تسريحة شعر على نسق كيم في مقابل خمسة زبائن فقط طلبوا تسريحة شعر على نسق ترامب».

ويجري الزعيم الكوري الشمالي زيارته الأولى إلى فيتنام للمشاركة في قمة مع الرئيس الأميركي يومي 27 فبراير و28 منه.

ويؤكد الحلاق في هانوي «أقدّم هذه التسريحات مجانًا لأن هذه القمة تروق لي».

وسيكون ذلك اللقاء الثاني بين الزعيمين، في ما تأمل واشنطن بأن تدفع هذه المناسبة قدمًا بالجهود لتفكيك ترسانة بيونغ يانغ النووية والباليستية.

ويقول المغني ترينه ثي فونغ، وهو من زبائن صالون الحلاقة هذا «أنا معجب بكيم لذا غيّرت تسريحة شعري».

أما فوونغ باو نام وهو أيضًا مغن فقد لوّن شعره بالأشقر على طريقة ترامب. ويقول «ترامب رجل ممتاز بنظري لذا أريد قصة شعره نفسها».

وركب رسام فيتنامي الموجة أيضًا عبر إنجازه رسوم بورتريه للرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي.

ويوضح الفنان تران لام بينه خلال لقائه مع وكالة «فرانس برس» في المقهى حيث يعمل في هانوي «أريد فقط أن يأتي الزعيمان أو أحدهما على الأقل إلى هنا لرؤية عملي».

ولم تؤكد بيونغ يانغ بعد عقد القمة مع ترامب. ووردت كل المعلومات العملية في هذا المجال من البيت الأبيض، فيما لا يزال الغموض يلف تفاصيل زيارة الزعيم الكوري الشمالي المتكتم جدًا حول تنقلاته.