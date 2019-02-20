والدا رئيس وزراء إيطاليا السابق قيد الإقامة الجبرية لقضية احتيال

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 03:06 مساء
رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي (أرشيفية: الإنترنت)

أوقف والدا رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينزي ووُضعا تحت الإقامة الجبرية في قضية نصب وإفلاس احتيالي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية.

وأوقف تيتسيانو رينزي ولاورا بوفولي الإثنين، وأودعا قيد الإقامة الجبرية بتهمة إصدار فواتير مزوّرة وإفلاس مزعوم لأغراض الاحتيال في قضية تطال ثلاث شركات تعاونية كانا يتولّيان إدارتها بحكم الواقع، بحسب قاض في محكمة بفلورنسا، وفق «فرانس برس».

وتقرّر وضعهما تحت الإقامة الجبرية تفاديًا للتلاعب بالأدلة أو إتلافها، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إيطالية عن مصادر قاضية.

وصّرح ماتيو رينزي (44 عامًا) الذي تولّى رئاسة الوزراء في إيطاليا بين فبراير 2014 وديسمبر 2016 «ثقتي كبيرة بالقضاء الإيطالي.. ولن أفوّت حضور المحاكمة»، مشيرًا إلى أنه لم يشهد يومًا «تدبيرًا عبثيًا وغير مناسب لهذا الحدّ».

وقال رينزي «لولا خوضي المعترك السياسي، لما كانت سمعة عائلتي ستشوّه لهذا الحدّ».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاغرفيلد.. «قيصر» الموضة الساخر دائمًا
أناقة وجمال
البعثة الأممية: غسان سلامة ناقش مع حفتر 3 ملفات هامة
ليبيا
موريتانيا تدشن حملة تبرعات لمنتخب «الأمم»
رياضة عالمية
صولة يكشف سبب غياب نشنوش عن المنتخب
رياضة محلية
آمر «الكرامة» من «الشرارة»: الجيش هو الحامي الحصين لقوت الليبيين
ليبيا
كاركاتير حليم - ثورة فبراير والحلم المسروق!
كاريكاتير
بالفيديو: حريق هائل في أبراج جبل عمر بمكة المكرمة (صور)
دولى
دوردة في القاهرة ومنها إلى أوروبا للعلاج
ليبيا
علي عبد اللطيف احميده: هذا هو المطلوب من أطراف الأزمة الليبية.. والتاريخ لا يرحم
ليبيا
المسلاتي: ليبيا بلد غاب عنه حسن التدبير
ليبيا
صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التمرينات الرياضية المتقطعة أفضل لخسارة الوزن