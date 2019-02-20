ميغن ماركل تزور نيويورك لحضور حفل لطفلها المنتظر

ميغن ماركل تزور نيويورك لحضور حفل لطفلها المنتظر (أرشيفية:انترنت)

نقلت مجلة «هاربرز بازار» عن مصادر لم تحددها إن ميغن ماركل، التي تنتظر أول مولود لها من الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث في الربيع وصلت نيويورك لحضور حفل لمولودها، الثلاثاء.

وهذه أول مرة تعود فيها الممثلة الأميركية السابقة للولايات المتحدة منذ زواجها من الأمير هاري في حفل امتلأ بالمشاهير في قلعة وندسور في مايو، وفقًا لوكالة «رويترز».

وامتنع قصر كينزنغتون عن التعليق على تقارير قالت إن ماركل (37 عامًا) ستحضر الاحتفال بقدوم طفلها، وشوهدت ماركل تخرج من فندق فخم في منطقة أبر ايست سايد في مانهاتن الثلاثاء.

وذكرت المجلة أن ماركل التي تحمل لقب دوقة ساكس وصلت إلى نيويورك الجمعة، ومن المقرر أن تكون ضيفة الشرف في الحفل الذي سيقام في الفندق الذي تنزل به.

ومن المقرر أن تقوم ماركل وهاري بزيارة رسمية للمغرب خلال الفترة من 23 حتى 25 فبراير الجاري.