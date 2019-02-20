عرض أنوار يضيء سماء المدينة المحرمة في بكين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 فبراير 2019, 11:30 صباحا
أضاء عرض أنوار سماء المدينة المحرمة في بكين للمرة الأولى في تاريخها (أ ف ب)

أضاء عرض أنوار سماء المدينة المحرمة في بكين التي تحتفل العام المقبل بمرور 600 عام على تأسيسها، للمرة الأولى في تاريخها بحضور آلاف الأشخاص.

ومع حلول الظلام بدأ العد العكسي بمشاركة الحضور قبل أن تضاء بوابة المدينة الرئيسية والسور الأحمر الضخم المؤدي إلى قصر أباطرة الصين سابقًا، وفق «فرانس برس».

وأنار مهرجان من الألوان وأشعة الليزر السماء فوق المدينة وأسطحها الذهبية فيما راح الزوار يتنزهون في العتمة.

ونظم العرض الذي لن يكون دائمًا بمناسبة عيد الفوانيس الذي يحتفل به بعد أسبوعين على رأس السنة الصينية. واحتفالًا بهذا العيد علقت مئات الفوانيس الحمراء على طول أسوار المدينة التي حولت إلى متحف.

ولاحتواء عدد الزوار وزع المتحف في المدينة عبر الإنترنت ثلاثة آلاف بطاقة لأمسية الثلاثاء فيما يزيد عدد سكان العاصمة الصينية عن 21 مليونًا. ويقام عرض آخر مساء الأربعاء.

ونفدت البطاقات المجانية في غضون دقائق قليلة وتعطل موقع المتحف جراء ذلك. وحاول بعض الحاصلين على البطاقات بيعها عبر إنترنت لاحقًا بأسعار وصل بعضها إلى 740 دولارًا.

وبنيت المدينة المحرمة في غضون 14 عامًا وأنجزت العام 1420.وكانت مقرًا لأباطرة آخر سلالتين صينيتين وهما مين وكينغ. وكان آخر الأباطرة هؤلاء بويي البالغ ثلاث سنوات الذي أطاحت به ثورة العام 1911.

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