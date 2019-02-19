ارتفاع الحرارة تذيب آلاف المنحوتات الجليدية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 03:50 مساء
ارتفاع الحرارة تذيب آلاف المنحوتات الجليدية (رويترز)

ذابت منحوتات ثلجية أبدعها قرابة عشرة آلاف فنان في مدينة هاربين الصينية، في أثناء موجة مفاجئة من الدفء على المنطقة، وأدت لإغلاق الحدث الرئيس ضمن أكبر مهرجان شتوي في البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة في النهار إلى ما يزيد على الصفر في أكثر الأسابيع دفئًا، خلال هذا الشتاء في شمال الصين، مما أدى لإغلاق معرض عالم هاربين للجليد والثلوج قبل أكثر من عشرة أيام من الموعد المقرر، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مسؤول في المتنزه الذي استضاف المعرض إن قرار الإغلاق اتخذ حرصًا على السلامة لأن المنحوتات بدأت تذوب.

واجتذب المتنزه الشتوي في مدينة هاربين، التي تقع في شمال شرق الصين وتشتهر ببرودة الطقس الشديدة، أكثر من مليون زائر منذ افتتاحه في 23 ديسمبر.

وأثار قرار الإغلاق المبكر للمتنزه الإحباط في نفوس بعض الزائرين الذين حضروا لمشاهدة نماذج جليدية مصغرة لمعالم شهيرة مثل مدرج الكولوسيوم الإيطالي وكاتدرائية ميلانو، وأغلق المتنزه أبوابه في العاشر من فبراير.

ويجتذب مهرجان هاربين الشتوي الذي افتتح للمرة الأولى العام 1999، ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم سنويًا منذ أن بدأ المهرجان في مطلع الثمانينات، ويعد المهرجان من عوامل الجذب السياحي المهمة في هاربين التي تقع في إقليم هيلونغجيانغ.

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