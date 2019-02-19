وفاة البحار نجم ملصق «تايمز سكوير»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 فبراير 2019, 02:33 مساء
وفاة البحار الذي يظهر بملصق يحتفل بانتهاء الحرب العالمية الثانية في تايمز سكوير (أ ف ب)

توفي البحار الشهير الذي يظهر على ملصق يحتفل بانتهاء الحرب العالمية الثانية في ساحة تايمز سكوير عن 95 عامًا، وفق ما قالت ابنته لصحيفة «بروفيدانس جورنال» المحلية.

وأوضحت شارون مولر أن والدها جورج مندونسا تعرض لجلطة بعدما سقط في مركز صحي في ميدلتاون في ولاية رود آيلند الأميركية، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وفي الملصق الشهير، وهو واحد بين أربع صور التقطها ألفريد آيزنشتد لمجلة «لايف»، يظهر مندونسا منحيًا باتجاه امرأة تلبس زي ممرضة ويقبلها بشغف، ونُشرت الصورة في المجلة تحت عنوان «يوم الانتصار في تايمز سكوير».

وكان مندونسا الذي خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، في عطلة عندما أخذت له هذه الصورة، وكان دائمًا يخبر أنه هو البحار في الصورة، لكن لم يتم التأكد من الأمر إلا أخيرًا بواسطة تقنية التعرف على الوجه، فالمصوّر لم يحصل على اسمَي الشخصين اللذين صوّرهما.

ووصف ألفريد آيزنشتد في وقت لاحق كيف رأى البحار يركض باتجاه الممرضة ويغمرها بشدة، وأخبر هذا المصور في كتابه «آيزنشتد أون آيزنشتد»، «كنت أركض أمامه والكاميرا على كتفي لكن لم تعجبني أي من الصور الملتقطة»، وأضاف «فجأة رأيت شيئًا أبيض يتم احتضانه، فاستدرت وخلّدت اللحظة التي قبّل فيها البحار الممرضة».

وأشار إلى أنه «لو لم تكن الممرضة تلبس ثوبًا أبيض، لما كنت التقطت الصورة»، وتوفيت غريتا زيمر فريدمان عن 92 عامًا، وهي المرأة التي تظهر مع البحار العام 2016.

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