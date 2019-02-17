وفاة لي رادزويل شقيقة جاكلين كينيدي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 فبراير 2019, 04:56 مساء
لي رادزويل شقيقة جاكلين كينيدي الصغرى في صورة ملتقطة في أكتوبر 2011 في نيويورك (أ ف ب)

أبرزت وسائل إعلام أميركية وفاة لي رادزويل الشقيقة الصغرى للسيدة الأميركية الأولى سابقًا، جاكلين كينيدي، في منزلها بنيويورك عن 85 عامًا.

وولدت كارولين لي بوفييه في 3 مارس 1933، وخاضت غمار التمثيل لفترة وجيزة فضلًا عن الهندسة الداخلية وتولت العلاقات العامة لدى مصمم الأزياء جورجيو أرماني.

لكنها اشتهرت خصوصا بخصومتها المفترضة مع شقيقتها الكبرى وبعشقها للموضة، حسب «فرانس برس».

وغالبًا ما كانت تجلس في الصف الأمامي في عروض الازياء الراقية. وكانت صديقة لشخصيات عدة من بينها الرسام آندي وارهول والكاتب ترومان كابوته.

وتزوجت ثلاث مرات ومن بين أزواجها الأمير ستايسلاف رادزويل، وهو من أصل بولندي، وأنجبت منه ولدين.

وكان زوجها الأخير، الذي تطلقت منه أيضًا، المخرج ومصمم الرقص هربرت روس («فاني ليدي» و«فوتلوس»).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صحف عربية: احتفالات ذكرى ثورة 17 فبراير.. ومعادلة الجنوب
ليبيا
علي زيدان: الملف الأمني مخترق من الميليشيات.. والانتخابات ستنتج برلمانًا أسوأ
ليبيا
غوقة: الفشل الحقيقي بدأ بعد يوليو 2012
ليبيا
فرنسا تزود خفر السواحل الليبي بـ6 زوارق دورية في يونيو المقبل
ليبيا
ماذا قال عبدالجليل عن مقتل عبدالفتاح يونس ودور قطر وأميركا في «17 فبراير»؟
ليبيا
عادل الحاسي لـ«الوسط»: دخلنا مرحلة أن نكون أولا نكون
ليبيا
على غرار زويدي.. ما هي فرص المرأة التونسية للوصول للرئاسة هذا العام؟
عربى
محمود جبريل يتذكر: فتحنا «الشكارة» بالمقلوب وندفع الثمن حاليا
ليبيا
«بيزنس» تهريب الوقود في قبضة العدالة
ليبيا
يحدث في ليبيا.. قاطرات دون سكك حديدية!
ليبيا
كيف ترى 17 فبراير؟
ليبيا
عدوى الانقسام تصيب حملات مقاطعة السلع
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: بيع سيارة «ألفا روميو» بسعر خيالي