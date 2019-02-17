وفاة لي رادزويل شقيقة جاكلين كينيدي

لي رادزويل شقيقة جاكلين كينيدي الصغرى في صورة ملتقطة في أكتوبر 2011 في نيويورك (أ ف ب)

أبرزت وسائل إعلام أميركية وفاة لي رادزويل الشقيقة الصغرى للسيدة الأميركية الأولى سابقًا، جاكلين كينيدي، في منزلها بنيويورك عن 85 عامًا.

وولدت كارولين لي بوفييه في 3 مارس 1933، وخاضت غمار التمثيل لفترة وجيزة فضلًا عن الهندسة الداخلية وتولت العلاقات العامة لدى مصمم الأزياء جورجيو أرماني.

لكنها اشتهرت خصوصا بخصومتها المفترضة مع شقيقتها الكبرى وبعشقها للموضة، حسب «فرانس برس».

وغالبًا ما كانت تجلس في الصف الأمامي في عروض الازياء الراقية. وكانت صديقة لشخصيات عدة من بينها الرسام آندي وارهول والكاتب ترومان كابوته.

وتزوجت ثلاث مرات ومن بين أزواجها الأمير ستايسلاف رادزويل، وهو من أصل بولندي، وأنجبت منه ولدين.

وكان زوجها الأخير، الذي تطلقت منه أيضًا، المخرج ومصمم الرقص هربرت روس («فاني ليدي» و«فوتلوس»).