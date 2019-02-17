عرض عائم في انطلاق كرنفال «البندقية»

عرض عائم في انطلاق كرنفال «البندقية» (ذا ناشونال)

بدأت مدينة البندقية الإيطالية احتفالات الكرنفال السنوية، السبت، بعرض للقوارب خلال الليل عبر قناة ريو دي كناريغيو أحد أشهر القنوات بالمدينة.

وتستمر هذه الاحتفالات أكثر من أسبوعين وتجتذب أعدادًا كبيرة من المحتفلين، وفقًا لوكالة رويترز.

واصطف المتفرجون على جانبي القناة في الوقت الذي شقت فيه القوارب المزخرفة طريقها عبر الممر المائي وسط أصوات الموسيقى، وستصل الاحتفالات التي تسبق فترة صيام ما قبل عيد القيامة ذروتها في الخامس من مارس.

وقالت متحدثة إن عرض هذا العام يحتفي بالقمر، لمناسبة ذكرى مرور 50 عامًا على سير أول إنسان على القمر.

وتشهد البندقية هذا الكرنفال منذ قرون ويشتهر بالأقنعة التي يضعها المشاركون على وجوههم، وفي العقود الأخيرة أصبح هذا الكرنفال وسيلة جذب رئيسة للسائحين للمدينة.

عرض عائم في انطلاق كرنفال «البندقية» (ذا ناشونال)

عرض عائم في انطلاق كرنفال «البندقية» (ذا ناشونال)

عرض عائم في انطلاق كرنفال «البندقية» (ذا ناشونال)