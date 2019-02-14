البابا يناقش مخاطر الذكاء الصناعي مع رئيس «مايكروسوفت»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 فبراير 2019, 11:53 صباحا
البابا فرنسيس وسط الحشود في الفاتيكان، 13 فبراير 2019 (أ ف ب)

ناقش البابا فرنسيس المخاطر المحتملة للذكاء الصناعي مع رئيس «مايكروسوفت» براد سميث الأربعاء، تمهيدًا لاجتماع في الفاتيكان حول الأخلاقيات في علم الروبوتات.

وتباحث سميث في جلسة خاصة مع الحبر الأعظم «في سبل جعل الذكاء الصناعي في خدمة المصلحة العامة وأنشطة تهدف للحدّ من الفجوة الرقمية القائمة على الصعيد العلمي»، وفق ما أفاد الفاتيكان ونقلت «فرانس برس».

وناشد البابا فرنسيس زعماء العالم العام الماضي في دافوس الحرص على أن يساهم «الذكاء الصناعي في خدمة البشرية وحماية المعمورة وليس العكس».

وصرّح براد سميث لصحيفة الفاتيكان «لوسرفاتوريه رومانو» أنه «لا بدّ من اعتماد معايير أخلاقية قوية وقوانين جديدة وتوفير الدورات التدريبية لأصحاب الكفاءات الجديدة وإصلاح سوق العمل».

وأُعلن إثر هذا اللقاء عن شراكة بين «مايكروسوفت» والأكاديمية البابوية للحياة لتقديم جائزة دولية حول «الأخلاقيات في الذكاء الصناعي».

وتمنح هذه المكافأة لأفضل أطروحة دكتوراة بين سبتمبر 2018 وأكتوبر 2019 حول الذكاء الصناعي في خدمة البشرية.

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