ارتفاع استهلاك الشباب للسجائر الإلكترونية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 10:41 صباحا
صورة ملتقطة في 2 أكتوبر 2018 لشاب يستخدم سيجارة إلكترونية في واشنطن (أ ف ب)

كشفت السلطات الصحية ارتفاع عدد الأميركيين الشباب الذين يستهلكون السجائر الإلكترونية بواقع مليون ونصف المليون سنة 2018، ما من شأنه تقويض جهود بذلت طوال سنوات للحدّ من التدخين في المؤسسات التعليمية والمدارس الثانوية.

وكان 3,6 مليون تلميذ يدخّنون سجائر إلكترونية سنة 2018، في مقابل 2,1 مليون السنة السابقة (+71%)، في حين أن عدد مدخّني التبغ بشكله التقليدي والمنتجات المشتقّة منه بقي ثابتًا، بحسب ما أظهر تقرير صادر عن المراكز الأميركية لمراقبة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، حسب «فرانس برس».

وقال روبرت ريدفيلد مدير هذه الهيئة إن «هذا الارتفاع الصاروخي في استخدام السجائر الإلكترونية في أوساط الشباب قد ينسف ما أنجز من جهود للحدّ من استهلاك التبغ عند هذه الفئة العمرية»، محذّرًا من «خطر أن يدمن جيل جديد التبغ». وتلقي السلطات باللائمة خصوصًا على شركة «جول» المهيمنة على السوق.

وراح استهلاك السجائر الإلكترونية يلقى رواجًا في أوساط الشباب اعتبارًا من العام 2010، حتّى إنه بات أكثر انتشارًا من تدخين السجائر التقليدية في 2014.

وفي حين كان عدد المدخّنين من التلاميذ ينخفص انخفاضًا مطردًا منذ 2011، شهد عدد مستهلكي السجائر الإلكترونية ارتفاعًا شديدًا من 1,5% إلى 20,8% من تلاميذ المدارس الثانوية سنة 2018.

وفي الولايات المتحدة، يعدّ استخدام السجائر الإلكترونية شكلاً من أشكال استهلاك التبغ، إذ إن النيكوتين الموجودة في هذه المنتجات مشتقّة من التبغ، غير أن بلدانًا أخرى لا تصنّف هذه السجائر على أنها من منتحات التبغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020