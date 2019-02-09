نجاح ولادة طائري بطريق في بيئة مهيئة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 12:32 مساء
بطاريق أديلي في حديقة حيوانات غوادالاخارا في 6 فبراير 2019 (أ ف ب)

شهدت حديقة حيوانات غوادالاخارا ولادة طائري بَطريق من نوع أديلي، من خلال بيئة مهيئة لتحاكي أنتاركتيكا في منطقة مناخها معتدل في وسط المكسيك.

وظهر الطائران اللذان ولدا في أواخر ديسمبر، للمرة الأولى هذا الأسبوع، بعدما سمح لهما والداهما «بلانكيتا» و«بيبين» بالخروج، وفق «فرانس برس».

وسيُسمّى الصغيران بعد خضوعهما للفحوص اللازمة في غضون 8 إلى 10 أسابيع لتحديد جنسيهما، وفق المسؤولين في حديقة حيوانات غودالاخارا، ثاني كبرى مدن المكسيك.

وحديقة الحيوانات هذه، هي الأولى في أميركا اللاتينية التي تشهد ولادة بطاريق من نوع أديلي، كما قال الطبيب البيطري لويس سوتو.

ولمساعدة «بلانكيتا» و«بيبين» اللذين وصلا من اليابان العام 2015، على التكاثر، استحدثت حديقة الحيوانات «قطباً جنوبيًا» مصغراً في حظائرها، مع درجة حرارة منخفضة جدًا وثلجًا حقيقيًا وجهّزته بأحواض مياه مالحة ليسبحا فيها ووضعت إنارة خاصة لتقليد شمس الجنوب.

ويعد هذا النوع الأكثر بدانة بين البطاريق، وهو موجود في البرية فقط في أنتاركتيكا، وقد يصل طول الواحد منها إلى أكثر من 80 سنتيمترًا، وهذه الحيوانات معروفة بالدوائر البيضاء حول أعينها.

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