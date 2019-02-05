تلميذ في ابتدائي يتعرض لمضايقات بسبب اسم عائلته ترامب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يلقي خطابا في واشنطن، 31 يناير 2019 (أ ف ب)

جوشوا ترامب تلميذ في الصفّ السادس في ويلمنغتون في ولاية ديلاوير لا يمتّ للرئيس الأميركي بأيّ قرابة عائلية، لكن دونالد ترامب دعاه ليحضر الخطاب الذي سيلقيه أمام الكونغرس الثلاثاء، لأنه محطّ استهزاء في مدرسته بسبب اسم عائلته.

وجاء في بيان مقتضب يعرّف فيه البيت الأبيض بالمدعوين لحضور خطاب الرئيس حول حال الاتحاد «يهوى جوشوا العلوم والفنون والتاريخ»، وفق «فرانس برس».

وكشف البيت الأبيض أنه «يحبّ أيضًا الحيوانات ويأمل العمل في مجال ذي صلة عندما يكبر. وبطله وأعزّ صديق له هو عمّه كودي الذي يخدم في صفوف سلاح الجوّ الأميركي».

لكن «جوشوا تعرّض للأسف لمضايقات في المدرسة بسبب اسم عائلته. وهو ممتنّ للسيّدة الأولى وعائلة ترامب على دعمهم له».

ويقضي التقليد في الولايات المتحدة بأن يدعو الرئيس والنواب الـ535 في الكونغرس من يحلو لهم لحضور الخطاب السنوي حول حال الاتحاد.