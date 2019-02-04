مهرجون في لندن يحيون ذكرى «ملك المهرجين»

صورة لمهرجين حضروا الحدث، 3 فبراير 2019 (أ ف ب)

امتلأت شوارع غرب لندن، الأحد، بأجواء المرح بعدما تجمع مهرجون للاحتفال بذكرى الممثل والراقص والفكاهي البريطاني الأسطوري جوزف غريمالدي، الذي عاش بين العامين 1778 و1837.

غريمالدي «ملك المهرجين»، كان ممثلًا مسرحيًّا إنجليزيًّا في القرن التاسع عشر، ويعود الفضل إليه في ابتكار مظهر المهرج التقليدي بالوجه الأبيض والشعر الأجعد والأنف الأحمر، وفق «فرانس برس».

وتأتي مجموعات كبيرة من محبي هذا الفنان كل سنة منذ العام 1947 من دول مختلفة، منها كندا وأيرلندا وفرنسا واسكتلندا، منتعلين أحذية ضخمة تشبه أحذية المهرجين، إلى كنيسة جميع القديسين في هاغرستون ليحضروا «الحفل التكريمي الفكاهي في ذكرى الأسطورة» كما قال منظم الحدث بايبليدي بوب.

وأضاف: «يمكن رؤية مهرجي سيرك ومهرجي حفلات ومهرجي مسارح، فهناك أنواع كثيرة من المهرجين». وقال ممازحًا: «ثمة طرق عدة يمكن من خلالها أن تصبح مهرجًا. فما عليك إلا النظر إلى مجلسي البرلماني».

وأثار هذا الحدث الخارج عن المألوف الذهول في صفوف المارة، واستقطب مشجعين متحمسين.

وأشار بوب إلى أن البعض يأتي للحصول على توقيع من المهرجين.