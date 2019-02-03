ضبط 670 كيلوغرامًا من الهيروين في المحيط الهندي

الفرقاطة الفرنسية كاسار في قاعدة تولون البحرية، 10 أكتوبر 2014 (أ ف ب)

ضبطت البحرية الفرنسية العاملة ضمن «تاسك فورس 150» المكلفة مكافحة الاتجار بالمخدرات لتمويل الإرهاب في المحيط الهندي، 670 كيلوغرامًا من الهيروين الخميس على مركب شراعي في بحر العرب، بحسب ما أعلن الجيش الفرنسي السبت.

وكتبت وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، في تغريدة «عملية ضبط قياسية توجه ضربة قوية لتمويل الإرهاب»، وفق «فرانس برس».

وأوضحت قيادة الأركان أن «الفرقاطة كاسار كانت تجوب مياه بحر العرب في إطار قوة تاسك فورس 150. وقامت بعملية تفتيش على مركب داو لم يكن يرفع أي علم».

ووحدة «تاسك فورس 150» وهي أحد ثلاثة أعمدة في الائتلاف البحري بقيادة أميركية مكلفة مكافحة الإرهاب الدولي وعمليات الاتجار غير المشروعة التي تموله في البحر الأحمر وجزء كبير من المحيط الهندي.

وتجوب الفرقاطة «كاسار» مياه الخليج والمحيط الهندي منذ ثلاثة أشهر بعد إبحارها في الخامس من نوفمبر من تولون في جنوب فرنسا وعلى متنها 240 بحارًا.