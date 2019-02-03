العثور على فهد صغير في حقيبة أحد المسافرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 فبراير 2019, 11:08 صباحا
الفهد الذي عثر عليه في حقيبة يدوية بمطار مدراس الدولي بالهند، 2 فبراير 2019 (أ ف ب)

أوقف رجل في مطار مدراس في جنوب الهند وهو يحمل حقيبة يدوية فيها فهد صغير، بحسب ما أعلنت السلطات السبت.

الرجل البالغ من العمر 45 عامًا، والذي لم يُكشف عن جنسيته كان آتيًا من بانكوك. وأثارت أصوات صادرة من حقيبته اليدوية الريبة في نفوس عناصر الأمن، وفق «فرانس برس».

وقال أحد المسؤولين في المطار «لم تكن جواباته واضحة وأمرنا بفتح الحقيبة لتفتيشها».

فعُثر في داخلها على فهد صغير بالكاد يبلغ وزنه كيلوغرامًا واحدًا موضوعًا في سلّة بلاستيكية، و«كان الحيوان في حالة صدمة.. وشديد الوهن».

ونشرت إدارة المطار تسجيلاً مصورًا على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر موظّفين وهم يحاولون تغذية الحيوان بالحليب.

ويسعى المحققون إلى معرفة إن كان الفهد عرضة لتجارة دولية بالأنواع المحمية.

وقال كبير المسؤولين في شرطة مكافحة الجرائم ضدّ الثروة الحيوانية في مدراس إن «الراكب محتجز حاليًا ويتمّ استجوابه».

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