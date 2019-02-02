أغرب أوركسترا.. عازفون على آلات من جليد

موسيقي يعزف على آلة كمان أجهر من الجليد في داخل قاعة جليدية في شمال إيطاليا في 17 يناير 2019 (أ ف ب)

يقف عازفون يحملون آلات موسيقية مصنوعة من الجليد ليشكلوا أوركسترا تقدّم عروضا في جبال الألب الإيطالية تلفت الأنظار.

وتقدّم هذه الفرقة عروضها في قاعة مبنية من الجليد في مرتفعات الألب، وينضمّ إليها أحيانا عازفون محليون يؤدون ألوانا مختلفة من الموسيقى، وفق «فرانس برس».

ويقول الأميركي تيم لينهارت (59 عامًا) صانع هذه الآلات: «كنت أنحت تماثيل من الثلج قبل 16 عامًا، ثم شعرت أني أرغب في نحت آلة كمان».

ويروي خطواته الأولى في هذه التجربة قائلًا: «سمعت أن الصوت المنبعث من داخل الآلة المنحوتة من الجليد مذهل، فقلت إني إن شددت الأوتار أكثر سيكون الصوت أفضل وأفضل، لكن الكمان تحطّم».

ويضيف «كانت هذه البداية» التي تكللت بعد سنوات بإنشاء فرقة أوركسترالية من الآلات الجليدية. تعزف الفرقة في قاعة مبنية من الجليد على ارتفاع 2600 متر في شمال إيطاليا. ويحدث أحيانًا أن تتحطم آلة موسيقية، لكن بوتيرة أقل من قبل.

صنع تيم حتى الآن آلات كمان وكونترباص وكسيلوفون وماندولين كلها من الجليد، إضافة إلى آلة إيقاعية اخترعها وأطلق عليها اسم «رولاندوفون».

وهو يستخدم في ذلك قالبًا مصممًا على شكل الآلة من الداخل والخارج، يضع فيه مزيجا من الثلج والماء، ثم يضيف قطعة معدنية لربط الأوتار بها.

تستغرق صناعة آلة ماندولين مثلًا خمسة أيام أو ستة، أما الآلات الكبيرة فقد يتطلب صنعها أشهرًا عدة.

ويقول نيكولا سيغاتا عازف التشيلو في أوركسترا الجليد: «هذه الآلات هشّة كثيرًا، ومن الممكن أن تتشظى إلى ألف قطعة».

وينبغي تكبير الصوت المنبعث من هذه الآلات، ويتطلّب ذلك متابعة مستمرة من التقنيين للظروف المتغيرة للجو وتأثيره على الظروف الصوتية.

فحين يدخل الجمهور إلى القاعة التي تتسع لـ200 شخص، تكون الحرارة عند مستوى 12 درجة تحت الصفر، ثم ترتفع وترتفع معها حرارة الآلات، فيتعيّن على الموسيقيين أن يعيدوا ضبط دوزانها.

لكن تغيّر الحرارة هو «نعمة» في نظر تيم لينهارت، لأن صوت الآلات يصبح أدفأ مع ارتفاع حرارة القاعة المتجمدة، وفق «فرانس برس».

ويقول «بعد مرور ساعتين يصبح الصوت أكثر دفئًا وأحلى، لأن الجليد يصبح أكثر استجابة لترددات الصوت».

يمضي تيم الصيف مع زوجته السويدية وابنهما في شمال السويد، حيث يعتني بحديقته وبمنحوتاته المصنوعة هنا من غير الجليد. أما الآلات الموسيقية الجليدية فتتنظر موسم العروض التالي في الشتاء المقبل في البرّادات.

ويقول «في حال صارت آلة ما قديمة، وأردنا التخلص منها، ننهي حياتها بضربة مطرقة أو نضعها تحت أشعة الشمس»، وفي بعض الأحيان تلقى الآلات القديمة في البحر لتذوب وتعود ماء سائلًا.

ويعكف تيم أيضا على تعليم الراغبين معارفه وخبرته في فن صناعة الآلات الجليدية وقاعات العروض الجليدية.