مسابقة جمال إثنية في بورما

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 يناير 2019, 11:24 صباحا
مشاركات على المسرح خلال مسابقة ملكة جمال إثنيات بورما في رانغون (أ ف ب)

نظمت مسابقة جمال إثنية الثلاثاء في بورما لإبراز وحدة البلد الغارق في نزاعات مسلحة.

وفي ختام المسابقة التي تابعها آلاف المشاهدين، فازت أم غا سينغ (25 عامًا) من ولاية كاشين بلقب «ملكة جمال إثنيات بورما»، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وتمنّت الشابة أن «يسير البورميون متحدين خلال السنوات المقبلة»، مستعيدة الخطاب الرسمي للحكومة.

وأتت الممثّلات عن الإثنيات المختلفة في البلد بأبهى حللهن لهذا الحدث، بعيدًا عن صورة المقاتلين بسراويلهم الواسعة السائدة عن أفراد الإثنيات في أجزاء مختلفة من البلد.

وتشدّد الزعيمة البورمية آونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام على ضرورة حلّ هذه النزاعات، غير أن محادثات السلام متعثّرة.

تشهد بورما عشرات النزاعات منذ استقلالها في العام 1948، بعد أن حملت عدّة أقليات السلاح للحصول على صلاحيات حكم أوسع في مناطقها التي لطالما أهملتها الحكومة.

وبين الحين والآخر تهزّ ولاية كاشين اشتباكات دفعت الآلاف إلى مغادرة قراهم للعيش في مخيمات للنازحين.

وقالت لوبا وهي ترتدي اللباس الأحمر والأسود التقليدي في هذه المنطقة الشمالية في البلد «نشارك بفرح في المهرجان لكن يؤسفني أن يكون هناك أكثر من 100 ألف نازح من ولاية كاشين».

والنزاع الإثني الذي كان له أكبر انعكاس على الصعيد العالمي هو ذاك الذي يتواجه فيه الجيش مع متمردي جيش إنقاذ روهينغا أراكان في ولاية راخين.

ويعيش أكثر من 720 ألف شخص من أقلية روهينغا المسلمة في مخيمات في بنغلادش بعد طردهم من ولاية راخين إثر حملة عسكرية في العام 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي.

وفي ولاية راخين أيضًا، اشتدت وتيرة أعمال العنف خلال الأسابيع الأخيرة إثر اشتباكات بين قوات الجيش البورمي ومتمردي جيش أراكان الذين يطالبون من جهتهم بمزيد من الصلاحيات للبوذيين في هذه المنطقة الفقيرة والنائية.

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