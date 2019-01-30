بستاني يعترف بثماني جرائم قتل في تورنتو

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 يناير 2019, 12:52 مساء
مركبة تابعة لشرطة تورنتو أمام منزل عثر فيه على بقايا بشرية من ضحايا السفّاح، 6 يوليو 2018 (أ ف ب)

أقرّ بستاني كندي في السابعة والستين من العمر بتشويه ثمانية رجال من أوساط المثليين في تورنتو وقتلهم، في حادثة أثارت صدمة في البلد.

وبات بروس ماكآرثر من أسوأ السفّاحين في كندا. ويجنّبه هذا الإقرار بالذنب المباغت أن يخوض محاكمة طويلة تمتدّ على عدّة أشهر كان من المفترض أن تبدأ في السادس من يناير 2020، وفق «فرانس برس».

ويواجه ماكآرثر عقوبة السجن مدى الحياة وفي حال تعدّد العقوبات، قد يفرض عليه السجن لمئتي عام.

وقال المحقّق ديفيد ديكنسون المسؤول عن التحقيق في هذه القضية إثر جلسة في محكمة تورنتو «أقرّ بروس ماكآرثر بالذنب. وهو قام بالقرار الصائب».

أوقف بروس ماكآرثر في بداية يناير 2018 بعد أن دخل شاب منزله. وعثرت الشرطة على هذا الأخير موثقًا بسرير لكن سالما.

وإثر تحقيق طويل أجرته شرطة تورنتو حول اختفاء أثر أشخاص بشكل مفاجئ، وجّهت إلى البستاني تهمة ارتكاب ثماني جرائم قتل.

وبحسب الشرطة، استغلّ بروس ماكآرثر وظيفته كبستاني لطمر الجثث المقطّعة لسبع من ضحاياه في بساتين أحد زبائنه. وعثر على جثة الضحية الثامنة في واد قريب من منزل ماكآرثر.

والضحايا هم عشيق سابق لماكآرثر ومهاجران أفغانيان ولاجئان سريلانكيان وعراقي وتركي ومشرّد كندي.

كلّ الجرائم كانت تكتسي «طابعًا جنسيًّا»، بحسب ما كشف المدّعي العام خلال جلسة الثلاثاء. وتعرّضت الأجسام للتشويه.

وعثرت الشرطة في منزل الضحية على شريط لاصق وسلاسل وقفازات وإبر، مما يدفع إلى الظنّ أنه تمّ تكبيل الضحايا واستغلالهم جنسيًّا قبل قتلهم، بحسب المحققين.

وأقرّ ماكآرثر بمثليته في الأربعين من العمر وهجر زوجته وولديه في أوشاوا (أونتاريو) وانتقل للعيش في تورنتو حيث كان يخالط أوساط المثليين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - التجار والأسعار
كاريكاتير
توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا
منوعات
ماكرون: ندعم المصالحة والأطراف التي تقاتل الإرهاب في ليبيا
ليبيا
عتيقة يسرد ذكريات الدراسة في بنغازي وطرابلس
ثقافة وفن
الكوني: أنا لا أكتب لكي أغير العالم
ثقافة وفن
محلل يحذر من أزمة اقتصادية بسبب «رسوم النقد الأجنبي»
ليبيا
القيادة العامة تمنع تحرك الآليات العسكرية داخل المدن وتحظر الرماية العشوائية في ...
ليبيا
المسماري يعلن مقتل قيادي في تنظيم القاعدة أثناء مداهمة أمنية شمال سبها
ليبيا
عقيلة صالح: الملتقى الوطني لا يمكن أن يكون بديلاً للمؤسسات الشرعية
ليبيا
مثقّفون ينددون باستخدام الإنجليزية بالفعاليات الفرنسية
منوعات
وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مدهشة لجبن الشيدر