بالفيديو: أغرب عملية سرقة للوحة فنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 06:02 مساء
لقطة مثبتة من الفيديو (يوتيوب)

اعتقلت السلطات الروسية، الاثنين، رجلًا سرق لوحة للفنان آركيب كويندزي، من معرض تستضيفه موسكو، وربما يبدو الأمر عاديًا، غير أن تفاصيل السرقة مثيرة للغاية.

ففي مقطع مصور منتشر على مواقع عدة على شبكة الإنترنت، يظهر السارق وهو يتقدم بكل ثقة وهدوء لينتزع اللوحة المعروضة من مكانها، ثم يمضي في ثبات وسط متابعة بعض زوار المعرض.

ومن خلال هذا المقطع تمكنت السلطات من التعرف على هوية الرجل، ثم ألقي القبض عليه، إذ بثت الداخلية الروسية مقطعًا آخر يظهر قوات الأمن في أثناء اعتقال السارق، واستعادة اللوحة المسروقة، وفق «اليوم السابع».

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية، من معلومات عن اللص، فإنه رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، واحتجز في قرية زاريتشيه التابعة للعاصمة.

وسبق أن اعتقل المشتبه به في ديسمبر 2018 بتهمة حيازة المخدرات، ويواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل لـ15 عامًا في حال ثبوت تهمة سرقة اللوحة عليه، والتي أمنت عليها وزارة الثقافة الروسية بمبلغ 180 ألف دولار.

 

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