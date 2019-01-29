توقيف «الرجل العنكبوت الفرنسي» في مانيلا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 يناير 2019, 02:33 مساء
آلان روبير الملقب «الرجل العنكبوت الفرنسي» متسلقا برج «جي تي تاور» في مانيلا (أ ف ب)

أوقفت الشرطة الفلبينية المغامر آلان روبير (56 عامًا) إثر تسلقه أحد أعلى ناطحات السحاب في مانيلا، في أحدث مغامرات هذا الرجل الملقب «الرجل العنكبوت الفرنسي».

وتسلق آلان روبير مبنى «جي تي تاور» المؤلف من 47 طبقة في العاصمة الفلبينية من دون أي معدات سلامة، على مرأى من المارة المشدوهين، وفق «فرانس برس».

وقال روبير للصحفيين بعد إنجاز مهمته «هذا سبيلي، هذه طريقتي في العيش. الأمر بالأهمية عينها لي كالأكل والنوم. أحتاج ذلك فإنه ما يبقيني حيًا».

غير أن الشرطة كانت أقل حماسة إزاء هذه الخطوة، إذ أوقفت «الرجل العنكبوت الفرنسي» بعيد إنجازه هذه المغامرة التي استغرقت حوالي ساعتين.

وأوقف الفرنسي بتهمة إقلاق الراحة العامة بانتظار قرار القضاء بشأن إخراجه بكفالة.

وتسلق آلان روبير أكثر من مئة مبنى حول العالم واسمه مدرج في موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية. 

وشملت إنجازاته خصوصًا في هذا المجال تسلق برج خليفة في دبي أعلى برج في العالم (828 مترًا) وبرج إيفل، إضافة إلى برجي بتروناس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

لكن في يونيو الماضي، أجهضت قوات الأمن في سول مغامرة كان ينفذها على إحدى ناطحات السحاب في العاصمة الكورية الجنوبية، إذ أرغمته على النزول بعد بلوغه منتصف الطريق في مهمته لتسلق برج «لوت وورلد تاور» المؤلف من 123 طبقة.

وعانى آلان روبير من حالات سقوط كثيرة خلال مغامراته المحفوفة بالمخاطر. ويشير إلى أن هذه الحوادث تسببت بشل جسمه بنسبة 66 في المئة. كما أوقف مرات عدة على خلفية هذه المغامرات.

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