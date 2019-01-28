نفوق كميات كبيرة من الأسماك مجددًا في أستراليا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 يناير 2019, 04:44 مساء
عضو برلماني أسترالي، يمين، حاملا سمكا نافقا على ضفة نهر دارلينغ (أ ف ب)

شهد أكبر حوض نهري في أستراليا مجددًا نفوق كميات كبيرة من الأسماك بعد نفوق حوالي مليون منها قبل أسابيع قليلة في ثالث حادث من هذا النوع في أقل من شهرين، بحسب ما أعلنت الإثنين السلطات وسكان في المنطقة.

وعزت الحكومة الفيدرالية الكارثة التي تسجل في حوض موراي-دارلينغ الكبير جدًا إلى الجفاف الحاد الذي يضرب المنطقة، إلا أن الخبراء والسكان يعزون الوضع أيضًا إلى سحب كميات كبيرة من المياه والتلوث، وفق «فرانس برس».

ويتوجه مسؤولون من هيئة المصائد إلى منيندي القريبة من نهر دارلينغ وهو في أقصى غرب مقاطعة نيو ساوث ويلز للاطلاع على الوضع.

وقال روب غريغوري منظم الرحلات إلى منيندي، «ثمة الكثير من الأسماك الصغيرة النافقة. وسبق لعدد كبير من الأسماك الكبيرة أن نفق في آخر موجتين»، مضيفًا أنه أحصى 380 سمكة نافقة على مسافة ستة أمتار فقط.

وأوضح «إنها كارثة بيئية توازي بأهميتها كوارث أخرى مثل ابيضاض المرجان في الحاجز الكبير».

وتؤكد السلطات المحلية في مقاطعة نيو ساوث ويلز أن نفوق الأسماك الأخيرة عائد على الأرجح إلى انخفاض مفاجئ في درجات الحرارة بعد موجة حر استمرت أيامًا، ما أدى إلى تراجع في مستويات الأكسجين في المياه.

وطلب زعيم المعارضة العمالية، بيل شورتن، من السلطات التحرك، مشددًا على أن حوض موراي-دارلينغ «يواجه كارثة بيئية».

وعزت الحكومة الأسترالية برئاسة سكوت موريسون نفوق الأسماك إلى الجفاف مدافعًا عن بعض السياسات التي تؤدي بحسب سكان في المنطقة إلى التلوث وتراجع منسوب المجاري المائية.

إلا أن باحثين يحذرون منذ سنوات من سحب كميات كبيرة من مياه الأنهر بشكل عشوائي للري ولأغراض أخرى.

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