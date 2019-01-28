انهيار منزل في لاهاي يسقط 9 ضحايا

إطفائيون يقفون أمام منزل انهار جزئيًا إثر انفجار غير معروف الأسباب في لاهاي في يناير 2019 (أ ف ب)

أعلنت فرق الإغاثة الهولندية انهيار منزل في حي سكني في لاهاي في هولندا جزئيًا، الأحد، بسبب انفجار غاز أدى إلى سقوط تسعة جرحى.

وقالت فرق الإغاثة في لاهاي في حسابها عبر خدمة «تويتر»، «جرح تسعة أشخاص من بينهم ثلاثة انتشلوا من بين الأنقاض».

ووقع الانفجار الذي أدى إلى انهيار كامل لواجهة المنزل في حي لاكفارتير، الذي تسجل فيه كثافة سكانية عالية. وقال شهود إنهم سمعوا دوي انفجار قوي.

وأرسلت عشرات سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان فيما راحت مروحية تحلق فوقه. وأدى تداعي المنزل إلى عرقلة عمل المسعفين.

وتسجل في هولندا البالغ عدد سكانها 17 مليونًا، كثافة سكانية هي من الأعلى في العالم. والمساكن فيها عادة ما تكون منازل متلاصقة ما يعني تضرر كل الصف عمومًا عند وقوع انفجار غاز أو حريق.