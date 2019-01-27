سيرك «دو سولاي» يلغي عرضًا في الصين

سيرك دو سولاي الكندي يلغي عرضا في الصين لأسباب فنية (أ ف ب)

ألغى «سيرك دو سولاي» الكندي عرضًا كان مقررًا في بكين لمناسبة عيد رأس السنة الصينية، في قرار لا خلفيات سياسية له، بحسب ما أعلنت إدارته.

وكان مقررًا أن يشارك السيرك في عرض كبير في الصين يتابعه مئات الملايين على شاشات التلفزيون، لكنه أعلن الجمعة عزوفه عن ذلك، موضحًا ألا علاقة لهذا القرار بالأزمة الحالية بين بكين وفانكوفر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت مسؤولة العلاقات العامة في السيرك «في العاشر من ديسمبر الماضي وبعد أشهر من المفاوضات، ولأننا لم نتوصل إلى اتفاق، قررنا بكل أسف الانسحاب من المشروع».

لكن عرضًا آخر للسيرك في مدينة هانغتشو الصينية في الصيف ما زال قائمًا.