اعتذار الأمير فيليب من امرأة بعد تسببه في حادث سير

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 11:16 صباحا
الأمير فيليب في صورة أرشيف ملتقطة في العام 2012 (أ ف ب)

قال الأمير فيليب إنه «يأسف شديد الأسف» للإصابة التي تعرضت لها امرأة لدى اصطدامه بسيارتها قبل أكثر من أسبوع، بحسب ما ذكرت صحيفة «صنداي ميرور».

ونشرت الصحيفة نسخة عن رسالة كتبها زوج الملكة إليزابيث الثانية البالغ 97 عامًا إلى إيما فيرويذر التي كسرت معصمها عندما اصطدمت سيارة الأمير بسيارة كانت فيها، وفق «فرانس برس».

وقال الأمير في الرسالة «أود أن أعرب لك عن أسفي الشديد لمسؤوليتي في الحادث.. لم أر السيارة على ما يبدو وأنا حزين جدًا لما نجم عن ذلك».

وأدى الحادث إلى انقلاب سيارة دوق أدنبره، والذي وقع عندما كان خارجًا من طريق فرعي لتسلم طريق رئيسي قرب دارة ملكية في نورفوك في شرق إنجلترا.

ولم يصب الأمير في الحادث الذي وقع في 17 يناير في حين أصيبت سائقة السيارة الأخرى بجروح طفيفة في الركبة.

واشتكت فيرويذر الراكبة في السيارة الأخرى لصحيفة «صنداي ميرور» الأسبوع الماضي من أنها لم تتلق أي اعتذار من الأمير.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن الرسالة التي تحمل تاريخ 21 يناير «لقد أصابني الاضطراب جراء الحادث لكني شعرت بارتياح شديد عندما عرفت أن أحدًا لم يصب إصابة خطرة».

وأضاف «وعرفت بعد ذلك بإصابتك بكسر في الذراع. أنا آسف شديد الأسف لهذه الإصابة».

وانسحب الأمير فيليب المعروف بطابعه المندفع ومزاحه اللاذع من الحياة العامة في أغسطس 2017 بعدما شارك في أكثر من 22 ألف ارتباط رسمي منذ اعتلاء زوجته العرش العام 1952.

وجدد الحادث النقاش حول السماح للمسنين بقيادة السيارة من عدمها في بريطانيا.

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