بيع شقة بسعر 238 مليون دولار

كن غريفين في واشنطن في العام 2008 (أ ف ب)

بيعت شقة تقع في برج بنيويورك قيد الإنجاز بسعر 238 مليون دولار إلى رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار البديل «سيتاديل» كن غريفين، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أميركية ما يجعلها أغلى مسكن في الولايات المتحدة.

ورفضت شركة «فورناندو ريلتي تراست» المشرفة على المشروع العقاري وشركة «سيتاديل» تأكيد هذه المعلومة في اتصال أجرته معها وكالة «فرانس برس».

وتقع الشقة الممتدة على أربعة طوابق وتبلغ مساحتها 2100 متر في الطوابق الأخيرة للمبنى الواقع في 220 سنترال بارك ساوث بمحاذاة حديقة سنترال بارك.

وتضم الشقة 16 غرفة و17 حمامًا وخمس شرفات مع شرفة كبيرة جدًا مقابلة لسنترال بارك، بحسب ما ذكرت مجلة «فوربز».

وهذه الصفقة تطيح بالسعر القياسي السابق للشقة الأغلى في نيويورك وهي مؤلفة من طابقين في مبنى «وان 57» في الشارع 57 والتي اشتراها المقاول مايكل ديل العام 2014 بسعر 100,5 مليون دولار.

وكن غريفين هو مؤسس شركة الاستثمار البديل «سيتاديل» ورئيس مجلس إدارتها منذ إنشائها العام 1990. وتقدر ثروته بـ9,9 مليار دولار من قبل موقع «فوربز».

وباشر غريفين منذ أشهر عدة سلسلة عمليات شراء عقارات فخمة مع دارة شاسعة في لندن بمحاذاة حديقة سانت جيمس بارك بسعر 95 مليون جنيه إسترليني (122 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت معلومات صحفية الإثنين.