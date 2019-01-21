«البن العربي» مهدد بالانقراض

«البن العربي» مهدد بالانقراض (أرشيفية:انترنت)

حذر علماء الأربعاء من أن تغير المناخ وإزالة الغابات يعرضان أكثر من نصف أنواع البن البري في العالم لخطر الانقراض، ومنها أنواع تلقى رواجًا مثل بن أرابيكا «البن العربي» وبن روبوستا.

وتوصل بحث نشره خبراء في مؤسسة «رويال بوتانيك غاردنز» في كيو ببريطانيا إلى أن إجراءات الحماية الحالية لأنواع البن البري ليست كافية لحمايتها على المدى البعيد، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس آرون ديفيز وحدة بحوث البن في كيو، والذي شارك في إدارة البحث إن من بين أنواع البن المهددة بالانقراض بعض الأنواع التي يمكن استخدامها في استنباط وتطوير أنواع جديدة للمستقبل، وأضاف أن بعض هذه الأنواع مقاوم الأمراض ويمكنه تحمل الأحوال المناخية القاسية.

وأوضح ديفيز أن ثمة حاجة ملحة لإجراء موجه في بلدان استوائية بعينها وبخاصة في أفريقيا ومناطق الغابات التي تتأثر بشدة بتغير المناخ.

وأشار ديفيز إلى أن نتائج البحث ليست مهمة لعشاق القهوة فحسب، وقال «هناك بلدان كثيرة تعتمد على البن في معظم عائداتها من التصدير، ومن المقدر أن مئة مليون شخص ينتجون القهوة في مزارع حول العالم».

وبين الباحثون، الذين نشروا نتائج بحثهم الأربعاء في دوريتي «ساينس أدفانسيز» و«غلوبال تشينغ بيولوجي»، أن النتائج مهمة لإثيوبيا بصورة خاصة.

وإثيوبيا هي الموطن الطبيعي للبن العربي وأكبر مصدر للبن في أفريقيا، ويعمل حوالي 15 مليون إثيوبي في إنتاج البن، وتقدر قيمة الصادرات السنوية من البن بمليار دولار.

وباستخدام نماذج كمبيوتر، وضع الباحثون تصورًا لكيفية تأثير التغير المناخي على إنتاج البن العربي في إثيوبيا، ورسموا صورة وصفوها بأنها قاتمة لأنواع البن، إذ سيتراجع بحلول العام 2080 عدد مواقع زراعتها بنسبة تصل إلى 85%.