أسد يفترس رجلاً تسلل إلى حديقة حيوانات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 01:35 مساء
الحادثة وقعت في ولاية البنجاب شمال الهند (أ ف ب)

قضى رجل هندي بعدما افترسه أسد إثر تسلقه جدار حديقة للحيوانات في ولاية البنجاب شمال البلاد، بحسب ما أعلن مسؤولون الإثنين.

وتسلق الرجل الأحد الجدار البالغ طوله ستة أمتار في حديقة شهاتبير للحيوانات التي تضم أربعة أسود، قبل أن يدخل المنطقة المحظورة حيث تعرض للهجوم، وفق «فرانس برس».

وهرع طاقم الحديقة إلى الموقع بعد سماعهم صراخ الرجل في محاولة لإنقاذه.

وقال روشان سونكاريا من هيئة حماية الغابات في الولاية «لقد تسلل إلى حديقة الحيوانات. نقلناه إلى المستشفى لكنه قضى متأثرًا بجروحه».

والحيوان الذي هاجم الرجل كان أسدًا آسيويًا من فصيلة مهددة بشدة بالانقراض.

ولا يزال حوالي 500 حيوان فقط من هذه الأسود يعيش في الطبيعة، وكلها في محمية جير بولاية غوجارات غرب الهند.

ولم تتمكن السلطات بعد من الاتصال بعائلة الضحية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من منوعات

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية