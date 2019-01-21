وفاة «أكبر معمّر في العالم» في اليابان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 11:31 صباحا
ماسازو نوناكا يتسلم شهادة من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، 10 أبريل 2018 (أ ف ب)

توفي الياباني ماسازو نوناكا صاحب لقب «أكبر معمّر في العالم»، الأحد عن 113 عامًا، بحسب ما أفادت وسائل الإعلام اليابانية.

ماسازو نوناكا المولود في 25 يوليو 1905، حاز في 10 أبريل الماضي على شهادة رسمية تؤكد حيازته هذا اللقب من موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية في منزله في جزيرة هوكايدو اليابانية الكبيرة في شمال البلاد، وفق «فرانس برس».

وقالت حفيدته يوكو لوكالة «كيودو نيوز» الإخبارية «نحن في حال صدمة. البارحة كان وضعه طبيعيا وقد رحل بصمت».

لماسازو نوناكا ستة أشقاء وشقيقة واحدة. وتزوج العام 1931 وأثمر زواجه عن خمسة أبناء. 

نوناكا كان محبا للحلويات كما كان يتابع باستمرار مبارزات رياضة سومو اليابانية عبر التلفزيون. وهو كان يعيش مع عائلته التي تدير نزلا تقليديا يابانيا.

وتُعرف اليابان بطول أمد الحياة المتوقع لسكانها، وهي موطن أشخاص عدة حملوا لقب عميد البشرية بينهم جيرويمون كيمورا الذي توفي في يونيو 2013 عن 116 عامًا وساكاري موموي الذي توفي في يوليو 2015 عن 112 عامًا.

وبحسب موسوعة «غينيس»، لا يزال الرقم القياسي المثبت رسميًّا لأكبر معمّر في تاريخ البشرية من الجنسين مسجلا باسم الفرنسية جان كالمان التي توفيت سنة 1997 عن 122 عامًا و164 يوما. 

غير أن باحثين من روسيا شككوا أخيرًا في هذا الرقم القياسي ما أثار جدلا في أوساط العلماء.

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