أنثى قرش أبيض تثير الفضول في هاواي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 10:41 صباحا
الغواصة أوشن رامزي تسبح إلى جانب أنثى سمكة قرش أبيض كبير قبالة جزيرة أواهو - هاواي في 15 يناير 2019 (أ ف ب)

رصد فريق من الغواصين قرشًا أبيض وهو من الأكبر، الذي يشاهد قبالة شواطئ هاواي، وسبحوا إلى جانب هذا الحيوان القانص.

وظهرت أنثى القرش البالغ طولها حوالى ستة أمتار فجأة الثلاثاء، وانضمت إلى أسماك قرش أخرى كانت تقتات على جيفة حوت عنبر طافية قرب جزيرة أواهو، حسب «فرانس برس».

وروت أوشن رامزي من مجموعة الغواصين لصحيفة «هونولولو ستار أدفايز»، «رأينا بعض أسماك القرش ووصلت بعدها سمكة القرش هذه وتفرقت الأسماك الأخرى، وراحت تلامس مركبنا».

وأوضحت رامزي وهي غواصة محترفة وخبيرة أسماك قرش وتناضل من أجل حمايتها: «كانت سمكة ضخمة لطيفة أرادت استخدام مركبنا لحك جلدها».

وسبحت رامزي مع أنثى سمكة القرش لفترة طويلة من النهار والتقطت صورًا رائعة عن هذا اللقاء.

وقالت إن سمكة القرش البالغة ما لا يقل عن خمسين عامًا ويبلغ وزنها 2,5 طن «كانت عريضة بشكل ملفت» وقد تكون حاملًا.

ومن النادر رصد أسماك قرش أبيض كبيرة في هاواي، إذ أن مياهها حارة بالنسبة لها.

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