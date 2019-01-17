نيويورك تحقق رقمًا قياسيًّا جديدًا في عدد السياح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 يناير 2019, 10:55 صباحا
تمثال الحرية في نيويورك، 12 يناير 2019 (أ ف ب)

استقطبت نيويورك حوالى 65,2 مليون سائح في 2018، في رقم قياسي جديد للمدينة الأميركية مع تصدّر البريطانيين والصينيين قائمة أكثر الجنسيات الأجنبية إقبالًا عليها، وفق ما أعلنت هيئة السياحة في نيويورك الأربعاء.

وأظهرت الأرقام الجديدة التي نشرتها الهيئة أن ما يقرب من 51,6 مليون أميركي و13,5 مليون أجنبي زاروا مدينة نيويورك العام الماضي، في مقابل 13,1 مليون زائر أجنبي في 2017، وفق «فرانس برس».

وتصدر البريطانيون قائمة الزوار الأجانب للمدينة مع حوالى 1,24 مليون زائر، تلاهم الصينيون (1,1 مليون) والكنديون (مليون) والبرازيليون (920 ألفا) والفرنسيون (807 آلاف).

واحتلت نيويورك المرتبة السادسة عالميًّا في تصنيف أكثر المدن استقطابًا للسياح الأجانب، وفق تصنيف «غلوبال ديستينايشن سيتيز» السنوي الصادر عن شركة «ماستركارد» في سبتمبر 2018، على قاعدة تقديرات كانت تشير إلى استقطاب نيويورك 13,1 مليون سائح أجنبي أي أقل بقليل من الرقم المعلن الأربعاء.

وتصدرت بانكوك هذا التصنيف متقدمة على لندن وباريس ودبي وسنغافورة، وسط نمو في حركة التنقلات الدولية.

ويعمل 391 ألف شخص في القطاع السياحي في نيويورك، فيما تأمل العاصمة المالية الأميركية بتحطيم رقم قياسي جديد في أعداد السياح في 2019 مع توقع وصول 67 مليون زائر هذه السنة.

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